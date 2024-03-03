Дніпро-1 переміг Оболонь, Зоря в меншості втримала нічию з Олександрією

Удар Філіпова. Фото: "Дніпро-1"

Неділя, 3 березня, в УПЛ подарували 3 матчі. "Шахтар" був сильніше за "Кривбас", "Дніпро-1" перервала серію з матчів без перемог, а "Олександрія" та "Зоря" голів не забивали.

Як саме результату досягла команда Максимова та "Зоря" втримала нічию у меншості, в матеріалі Новини.LIVE.

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До цієї гри "Дніпро-1" не могли виграти 3 матчі. В грі з "Оболонью" перший тайм пройшов у небезпечних стандартах. Захисники киян постійно залишали вільними когось з гравців суперників. У підсумку цим і скористався з другої спроби Сарапій на 38 хвилині, коли забезпечив гольовий відскок під порожні ворота на Філіппова.

У "пивоварів" можна згадати хиба що спроби Краснопіра у кінцівці першої половини. Та кілька дальніх ударів, але не особливо небезпечних.

У другій половині матчу кияни виглядали більш активно за суперників, але девідентів з цього не отримали. Жодного реального гольового моменту чи банального удару в площину так й не було.

"Оболонь" — "Дніпро-1" — 0:1

Гол: Філіппов, 38

"Оболонь": Федорівський — Грисьо (Тарануха, 81), Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Косовський (Мороз, 74), Суханов (Дубко, 67) — Слободян, Краснопір (Вишневський, 81).

"Дніпро-1": Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Кравець, Горбунов — Сарапій, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько (Гаджиєв, 73) — Філіппов (Ківінда, 56).

Попередження: Горбунов, Рубчинський

Вилучення Джордана та стиль "Олександрії"

"Олександрія" грала у своєму стилі. Мало атак, надійна оборона, повільний футбол. А от у "Зорі" був непоганий удар Яцика із штрафного під поперечину, який воротарю довелось переводити саме в каркас воріт у себе над головою.

У господарів можна згадати моменти Калітвінцева та Михайленка, проте з меж чужих володінь із непоганих позицій вони пробивали повз ворота.

Другий тайм розпочався з непоганого моменту в Герреро, але той пробив повз дальню стійку з лівого флангу штрафного під час швидкої атаки, а далі було вилучення Джордана на 72-й хвилині. Він отримав другу жовту за фол у центрі поля проти Кулакова, після чого Зорі довелось перебудовуватись.

Навіть за таких умов команда Мороза все одно мала нагоди того ж Герреро та Яцика, проте завершення матчу для неї все одно відбувалось у захисті власних воріт від постійних флангових передач "Олександрії".

"Олександрія" — "Зоря" — 0:0

"Олександрія": Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний (Сігеєв, 77), Михайленко, Ковалець — Калітвінцев (Джевані, 78), Кулаков (Де, 77), Шулянський (Бєляєв, 66).

"Зоря": Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Рейс (Вантух, 81) — Башич, Яцик — Кирюханцев (Боль, 90+3), Чурко (Мишньов, 66), Бугай (Антюх, 65) — Герреро.

Попередження: Логінов, Кампуш — Джордан, Герреро

На 72-й хвилині був вилучений Джордан (Зоря) (друге попередження).

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