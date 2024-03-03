Днепр-1 победил Оболонь, Заря в меньшинстве удержала ничью с Александрией

Удар Филиппова. Фото: "Днепр-1"

Воскресенье, 3 марта, в УПЛ подарили 3 матча. "Шахтер" был сильнее "Кривбасса" , "Днепр-1" прервала серию из матчей без побед, а "Александрия" и "Заря" голов не забивали.

Как результат достигла команда Максимова и "Заря" удержала ничью в меньшинстве, в материале Новини.LIVE.

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До этой игры "Днепр-1" не могли выиграть 3 матча. В игре с Оболонью первый тайм прошел в опасных стандартах. Защитники киевлян постоянно оставляли свободными одного из игроков соперников. В итоге этим и воспользовался второй попыткой Сарапий на 38 минуте, когда обеспечил голевой отскок под пустые ворота на Филиппова.

У "пивоваров" можно упомянуть разве что попытки Краснопира в концовке первой половины. И несколько дальних ударов, но не особо опасных.

Во второй половине матча киевляне выглядели активнее соперников, но девидентов из этого не получили. Никакого реального голевого момента или банального удара в плоскость так и не было.

"Оболонь" — "Днепр-1" — 0:1

Гол: Филиппов, 38

"Оболонь": Федоровский — Грисьо (Тарануха, 81), Приймак, Лукьянчук, Прокопенко — Мединский, Черненко, Косовский (Мороз, 74), Суханов (Дубко, 67) — Слободян, Краснопир (Вишневский, 81).

"Днепр-1": Волынец — Мирошниченко, Адамюк, Кравец, Горбунов — Сарапий, Рубчинский — Гуцуляк, Пихаленок, Очеретько (Гаджиев, 73) — Филиппов (Кивинда, 56).

Предупреждение: Горбунов, Рубчинский

Удаление Джордана и стиль "Александрии"

"Александрия" играла в своем стиле. Мало атак, надежная оборона, медленный футбол. А вот у "Зари" был неплохой удар Яцика со штрафного под перекладину, который вратарю пришлось переводить именно в каркас ворот у себя над головой.

У хозяев можно вспомнить моменты Калитвинцева и Михайленко, однако из пределов чужих владений с неплохих позиций они пробивали мимо ворот.

Второй тайм начался с неплохого момента в Герреро, но тот пробил мимо дальней стойки с левого фланга штрафной во время быстрой атаки, а дальше было удаление Джордана на 72-й минуте. Он получил вторую желтую за фол в центре поля против Кулакова, после чего Заре пришлось перестраиваться.

Даже при таких условиях команда Мороза все равно имела возможность того же Герреро и Яцика, однако завершение матча для нее все равно происходило в защите собственных ворот от постоянных фланговых передач "Александрии".

"Александрия" — "Заря" — 0:0

"Александрия": Шевченко — Копина, Логинов, Кампуш, Мартынюк — Калюжный (Сигеев, 77), Михайленко, Ковалец — Калитвинцев (Джевани, 78), Кулаков (Де, 77), Шулянский (Беляев, 66).

"Заря": Сапутин — Бутко, Джордан, Батагов, Рейс (Вантух, 81) — Башич, Яцик — Кирюханцев (Боль, 90+3), Чурко (Мышнев, 66), Бугай (Антюх, 65) — Герреро.

Предупреждение: Логинов, Кампуш — Джордан, Герреро

На 72-й минуте был удален Джордан (Заря) (второе предупреждение).

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