Шахтар розгромив Кривбас після вилучення одного з лідерів команди Вернидуба

Матч "Шахтар" - "Кривбас". Фото: "Кривбас"

У Львові пройшов центральний матч 19-го туру УПЛ. У цій грі зустрілися донецький "Шахтар" та криворізький "Кривбас".

"Шахтареві" вдалося виграти з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу "Шахтар" — "Кривбас"

Починаючи з перших хвилин, матч був нервовим. Особливо жорстко це відбивалося у виконанні футболістів "Кривбасу", яким виявилося важко впоратися з емоціями.

На 9-й хвилині "гірникам" вдалося відкрити рахунок. Криськів подав із кутового на правому фланзі, а Бондаренко пробив головою. Кліщук відбив м'яч точно на ногу Коноплі, котрий не міг промазати.

"Кривбасу" вдалося відігратися на 20-й хвилині, коли простріл Дібанго з лівого флангу замкнув Прінс.

Гравці гостей так раділи забитому м'ячу, що несподівано пропустили гол. На 23-й хвилині Дібанго збив гравця "Шахтаря" і пішов вибачатися. Інші футболісти криворіжців також готувалися до виконання штрафного по свистку. Але Криськів вирішив не чекати жодного свистка, якого арбітр й не вимагав, і вони швидко з Бондаренком розіграли момент і забили. Гравці та тренерський склад обурювалися, але суддя був непохитний.

На початку другого тайму червону картку отримав один із лідерів "Кривбасу" Іліч за фол на Криськіві. Після цього команда Вернидуба почала грати блякло.

На 69-й хвилині Бондаренко з-за меж штрафного майданчика закрутив м'яч у дальній нижній кут воріт — 3:1. На 83-й Криськів здійснив рейд до воріт гостей та оформив дубль — 4:1.

Через дві хвилини після пропущеного голу Стецьков знову повернув різницю у два м'ячі, забивши з гострого кута.

Однак у доданий час Лассіна Траоре, який вийшов на заміну, знову повернув розгромний рахунок — 5:2.

"Шахтар" — "Кривбас" — 5:2

Голи: Конопля, 9, Криськів, 23, 83, Бондаренко, 69, Траоре, 90+3 — Прінс, 20, Стецьков, 85

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Ракіцький, Педріньйо (Азарові, 89) — Бондаренко — Зубков (Швед, 89), Криськів (Цуканов, 90), Судаков, Невертон (Назарина, 60) — Сікан (Траоре, 84).



"Кривбас": Кліщук — Бандейра (Сантіні, 90), Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Д. Кузик, Прінс (Вакулко, 63), Луньов (Кожушко, 63) — Соса (Блізніченко, 63).

Попередження: Назарина — Прінс

На 57-й хвилині був вилучений Іліч (грубе порушення).

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