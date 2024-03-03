Звездному игроку Полесья провели сложную операцию

Операция Бенни Макуаны. Фото: "Полесье"

Лидеру житомирского "Полесья" Бенни Макуане провели операцию. У конголезца были проблемы с задней мышцей бедра.

Об этом сообщила пресс-служба житомирского клуба.

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По информации "Полесья", 21-летнему футболисту провели операцию и теперь ему предстоит длительный период восстановления.

Однозначно можно заявить, что конголезец больше не сыграет в текущем сезоне.

"Все прошло удачно, согласно плану. Впереди выздоровление, реабилитация и восстановление", — говорится в сообщении.

После перехода в "Полесье" Макуана в 20 матчах отличился 4 голами и 3 ассистами.

Роковую для себя травму Макуана получил в первом же матче после зимней паузы. В 18-м туре "Полесье" играло со львовским "Рухом"и Макуана сначала отдал голевую передачу, а затем получил травму.

После возобновления чемпионата "Полесье", которое ранее было в числе одного из лидеров чемпионата, потеряло очки в двух матчах. Сначала команда сыграла вничью с "Рухом", а затем проиграло ЛНЗ.

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