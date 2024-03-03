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Зірковому гравцю Полісся провели складну операцію

3 березня 2024 19:04
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Агабекян Карен
редактор
Зірковому гравцю Полісся провели складну операцію
Операція Бені Макуани. Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лідеру житомирського "Полісся" Бені Макуані провели операцію. У конголезця були проблеми із заднім м'язом стегна.

Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.

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За інформацією "Полісся", 21-річному футболісту провели операцію і тепер його чекає тривалий період відновлення.

Однозначно можна заявити, що конголезець більше не зіграє цього сезону.

"Все пройшло вдало, згідно з планом. Попереду одужання, реабілітація та відновлення", — йдеться у повідомленні.

Після переходу в "Полісся" Макуана у 20 матчах відзначився 4 голами та 3 асистами.

Фатальну для себе травму Макуана отримав у першому матчі після зимової паузи. У 18-му турі "Полісся" грало зі львівським "Рухом", де Макуана спочатку віддав гольову передачу, а потім отримав травму.

Після відновлення чемпіонату "Полісся", яке раніше було серед лідерів чемпіонату, втратило очки у двох матчах. Спочатку команда зіграла внічию з "Рухом", а згодом програло ЛНЗ.

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футбол
УПЛ
Полісся
Бені Макуана

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