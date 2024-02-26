Лідер УПЛ через травму втратив свого найкращого футболіста

Вінгер "Полісся" Бені Макуана. Фото: "Полісся".

У житомирському "Поліссі" складну травму отримав вінгер Бені Макуана. Пошкодження гравець зазнав у першому матчі після зимової паузи, в якому команда зіграла внічию зі львівським "Рухом".

Про травму повідомив Макуана в соціальних мережах.

До кінця сезону "Полісся" без свого лідера

За інформацією від Макуани, обстеження показало, що йому необхідно зробити операцію, яка запланована на найближчі дні. Як би вона не завершилася, але він повернеться вже наступного сезону.

"Я бажав би завершити цей сезон красиво, проте воля Божа інакша. Щиро дякую вам за чудовий сезон, наповнений емоціями, і висловлюю вдячність всім, хто підтримує мене. Спасибі всім вболівальникам з України за вашу підтримку. До зустрічі у наступному сезоні!" — написав Макуана.

В клубі заявили, що у гравця розрив задньої поверхні стегна. При цьому вони назвали невідомими терміни відновлення футболіста.

Після переходу в "Полісся" Макуана в 20 матчах відзначився 4 голами та 3 асистами.

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