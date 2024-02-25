Гол Гармаша у ворота Динамо не допоміг — результати ігрового дня в УПЛ

Денис Гармаш після голу у ворота рідної команди. Фото: "Динамо" Київ

В Українській прем’єр-лізі 25 лютого пройшли чотири матчі 18-го туру. Центральною грою дня стало протистояння "Динамо" Київ проти "Металіста 1925", який під час зимової паузи очолив Віктор Скрипник.

Переможцями ігрового дня стали "Колос", "Динамо", а "Дніпро-1" та "Полісся" втратили очки, повідомив портал Новини.LIVE.

Центральний матч туру "Металіст 1925" — "Динамо"

Найбільше уваги привернула гра у Києві. По-перше, було цікаво побачити харків’ян з новим головним тренером. По-друге, проти "Динамо" грав вихованець та колишній лідер Денис Гармаш.

Третім фактором, який був за цю гру, став головний тренер Олександр Шовковський. Це була його перший матч без приставки виконувача обов’язків.

Гра почалась не найкращим чином для киян, оскільки "Металіст 1925" контролював її, а на 5-й хвилині Гармаш відкрив рахунок. До перерви "Динамо" вдалося зрівняти цифри на табло завдяки успішним діям Владислава Кабаєва.

Попри добру гру в першому таймі, на другий у "Металіста 1925" забракло концентрації. У "Динамо" з’явилося більше вільних зон й спершу Владислав Ванат вивів киян вперед на 62-й хвилині, а через 7 хв Віталій Буяльський на добиванні подвоїв перевагу.

Холодним душем для "Динамо" став гол Фрімпонга Овусу після виходу на заміну. Після цього Шовковському вдалося заспокоїти гру й ще через три хвилини Ванат оформив дубль та з 9 голами очолив перелік кращих бомбардирів УПЛ.

"Металіст 1925" — "Динамо" — 2:4

Голи: Гармаш, 5, Фрімпонг, 72 — Кабаєв, 43, Ванат, 62, Буяльський, 69, Ванат, 75

"Металіст 1925": Мозіль — Капінус, Імереков, Курило, Фарина — Червак (Фрімпонг, 70) — Габелок, Русин (Бичек, 80) — Юрченко (Обіная, 89) — Гармаш (Юсов, 46), Борячук.

"Динамо": Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко — Волошин (Беніто, 88), Буяльський (Царенко, 78), Шапаренко (Шепелєв, 78), Кабаєв (Діалло, 90+2) — Ванат (Супряга, 88).

Попередження: Фарина, Гармаш, Борячук, Фрімпонг, Юрченко — Шапаренко

"Верес" — "Колос" — 0:2

Голи: Цуріков, 79, Паулаускас, 83

"Верес": Когут — Балан (Гакман, 60), Кучеренко, Жуліо Сезар Да Сілва, Шевченко — Дахновський (Янаков, 83), Банада, Кучеров, Шастал (Шарай, 60) — Сікейра Аугушту (Годя, 67) — Мрвальєвич (Гайдучик, 67)

"Колос": Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Гончаренко, Цуріков — Демченко, Мілько — Велетень (Каріока, 74), Тотовицький, Топалов (Ільїн, 88) — Безбородько (Паулаускас, 67)

Попередження: Демченко

"Дніпро-1" — "Минай" — 1:1

Голи: Піхальонок, 51 (пен.) — Ременяк, 26

"Дніпро-1": Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько — Філіппов (Ківінда, 76).

"Минай": Кемкін — Дмитрук, Чуєв (Скиба, 85), Нємчанінов, Прокопчук, Корнійчук — Ременяк (Вакула, 64), Вітенчук, Петько, Кораблін (Семотюк, 74) — Устименко (Попов, 85).

Попередження: Бабенко — Кораблін

На 40-й хвилині Тимур Кораблін (Минай) не забив пенальті (воротар).

"Рух" — "Полісся" — 1:1

Голи: Підгурський, 31 (пен.) — Будківський, 12

"Рух": Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Лях — Пастух, Підгурський (Притула, 55), Федор (Таллес Бренер, 54) — Квасниця (Теслюк, 85), Климчук, Руніч (Плюман, 54).

"Полісся": Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Крушинський, Танковський — Фортюне (Назаренко, 68), Грицук (Козак, 62), Макуана — Будківський (Таллес Коста, 61).

Попередження: Підгурський — Михайліченко, Грицук, Будківський

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