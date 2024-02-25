Гол Гармаша в ворота Динамо не помог — результаты игрового дня в УПЛ

Денис Гармаш после гола в ворота родной команды. Фото: "Динамо" Киев

В Украинской премьер-лиге 25 февраля прошли четыре матча 18-го тура. Центральной игрой дня стало противостояние "Динамо" Киев против "Металлиста 1925", который во время зимней паузы возглавил Виктор Скрипник.

Победителями игрового дня стали "Колос", "Динамо", а "Днепр-1" и "Полесье" потеряли очки, сообщил портал Новини.LIVE.

Центральный матч тура "Металлист 1925" — "Динамо"

Больше всего привлекла игра в Киеве. Во-первых, было интересно увидеть игру харьковчан с новым главным тренером. Во-вторых, против "Динамо" выступил воспитанник и бывший лидер Денис Гармаш.

Третьим фактором, который был за эту игру, стал главный тренер Александр Шовковский. Это был его первый матч без приставки исполняющего обязанности.

Игра началась не лучшим образом для киевлян, поскольку "Металлист 1925" контролировал ее, а на 5-й минуте Гармаш открыл счет. До перерыва "Динамо" удалось уравнять цифры на табло благодаря успешным действиям Владислава Кабаева.

Несмотря на хорошую игру в первом тайме, на второй у "Металлиста 1925" не хватило концентрации. У "Динамо" появилось больше свободных зон и сначала Владислав Ванат вывел киевлян вперед на 62-й минуте, а через 7 мин Виталий Буяльский на добивании удвоил преимущество.

Холодным душем для "Динамо" стал гол Фримпонга Овусу после выхода на замену. После этого Шовковскому удалось успокоить игру и спустя еще три минуты Ванат оформил дубль и с 9 голами возглавил перечень лучших бомбардиров УПЛ.

"Металлист 1925" — "Динамо" — 2:4

Голы: Гармаш, 5, Фримпонг, 72 — Кабаев, 43, Ванат, 62, Буяльский, 69, Ванат, 75

"Металлист 1925": Мозиль — Капинус, Имереков, Курило, Фарина - Червак (Фримпонг, 70) — Габелок, Русин (Бычек, 80) — Юрченко (Обиная, 89) — Гармаш (Юсов, 46), Борячук.

"Динамо": Бущан — Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко — Бражко — Волошин (Бенито, 88), Буяльский (Царенко, 78), Шапаренко (Шепелев, 78), Кабаев (Диалло, 90+2) — Ванат (Супряга, 88).

Предупреждения: Фарина, Гармаш, Борячук, Фримпонг, Юрченко — Шапаренко

"Верес" — "Колос" — 0:2

Голы: Цуриков, 79, Паулаускас, 83

"Верес": Когут — Балан (Гакман, 60), Кучеренко, Жулио Сезар Да Силва, Шевченко — Дахновский (Янаков, 83), Банада, Кучеров, Шастал (Шарай, 60) — Сикейра Аугушту (Годя, 67) — Мрвальевич Гайдучик, 67)

"Колос": Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Гончаренко, Цуриков — Демченко, Милько — Великан (Кариока, 74), Тотовицкий, Топалов (Ильин, 88) — Безбородько (Паулаускас, 67)

Предупреждение: Демченко

"Днепр-1" — "Минай" — 1:1

Голы: Пихалонок, 51 (пен.) — Ременяк, 26

"Днепр-1": Волынец — Мирошниченко, Адамюк, Сарапий, Кравец - Бабенко, Рубчинский — Гуцуляк, Пихаленок, Очеретько — Филиппов (Кивинда, 76).

"Минай": Кемкин — Дмитрук, Чуев (Скиба, 85), Немчанинов, Прокопчук, Корнийчук — Ременяк (Вакула, 64), Виттенчук, Петько, Кораблин (Семотюк, 74) — Устименко (Попов, 85).

Предупреждение: Бабенко — Кораблин

На 40-й минуте Тимур Кораблин (Минай) не забил пенальти (вратарь).

"Рух" — "Полесье" — 1:1

Голы: Пидгурский, 31 (пен.) — Будковский, 12

"Движение": Ледвой — Сыч, Слюбик, Дидык, Лях — Пастух, Пидгурский (Притула, 55), Федор (Таллес Бренер, 54) — Квасница (Теслюк, 85), Климчук, Рунич (Плюман, 54).

"Полесье": Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко — Крушинский, Танковский — Фортюне (Назаренко, 68), Грицук (Казак, 62), Макуана — Будковский (Таллес Коста, 61).

Предупреждение: Пидгурский — Михайличенко, Грицук, Будковский

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