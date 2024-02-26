Лидер УПЛ из-за травмы потерял своего лучшего футболиста

Вингер "Полесье" Бенни Макуана. Фото: "Полесье".

В житомирском "Полесье" тяжелую травму получил вингер Бенни Макуана. Повреждение игрок получил в первом матче после зимней паузы, в котором команда сыграла вничью со львовским "Рухом".

О травме сообщил Макуана в социальных сетях.

До конца сезона "Полесье" без своего лидера

По информации от Макуаны, обследование показало, что ему необходимо сделать операцию, которая запланирована на ближайшие дни. Как бы она ни завершилась, но он вернется уже в следующем сезоне.

"Я хотел бы завершить этот сезон красиво, однако воля Божья иная. Искренне благодарю вас за прекрасный сезон, наполненный эмоциями, и выражаю благодарность всем, кто поддерживает меня. Спасибо всем болельщикам из Украины за вашу поддержку. До встречи в следующем сезоне!", — написал Макуана.

В клубе заявили, что у игрока разрыв задней поверхности бедра. При этом они назвали неизвестными сроки возобновления футболиста.

После перехода в "Полесье" Макуана в 20 матчах отличился 4 голами и 3 ассистами.

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