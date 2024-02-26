Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лидер УПЛ из-за травмы потерял своего лучшего футболиста arrow

Лидер УПЛ из-за травмы потерял своего лучшего футболиста

26 февраля 2024 19:57
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лидер УПЛ из-за травмы потерял своего лучшего футболиста
Вингер "Полесье" Бенни Макуана. Фото: "Полесье".
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В житомирском "Полесье" тяжелую травму получил вингер Бенни Макуана. Повреждение игрок получил в первом матче после зимней паузы, в котором команда сыграла вничью со львовским "Рухом".

О травме сообщил Макуана в социальных сетях.

До конца сезона "Полесье" без своего лидера

По информации от Макуаны, обследование показало, что ему необходимо сделать операцию, которая запланирована на ближайшие дни. Как бы она ни завершилась, но он вернется уже в следующем сезоне.

"Я хотел бы завершить этот сезон красиво, однако воля Божья иная. Искренне благодарю вас за прекрасный сезон, наполненный эмоциями, и выражаю благодарность всем, кто поддерживает меня. Спасибо всем болельщикам из Украины за вашу поддержку. До встречи в следующем сезоне!", — написал Макуана.

В клубе заявили, что у игрока разрыв задней поверхности бедра. При этом они назвали неизвестными сроки возобновления футболиста.

После перехода в "Полесье" Макуана в 20 матчах отличился 4 голами и 3 ассистами.

Напомним, Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Мудрик прошел коридор позора — видео момента, о котором украинец хочет забыть.

Ванат рассказал об обмене шутками с Гармашем после матча "Металлиста 1925" с "Динамо".

Почеттино разозлил владельца "Челси" и может быть уволен. 

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Довбиком активно интересуются три клуба из Англии

футбол
Полесье
Бени Макуана
травма

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024
Новость с видео

21:56Россияне использовали ракету "Циркон" во время последней атаки на Киев — что о ней известно

Актуальное по теме