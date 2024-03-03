Шахтер разгромил Кривбасс после удаления одного из лидеров команды Вернидуба

Матч "Шахтер" — "Кривбасс". Фото: "Кривбасс"

Во Львове прошел центральный матч 19-тура УПЛ. В этой игре встретились донецкий "Шахтер" и криворожский "Кривбасс".

"Шахтеру" удалось выиграть со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор матча "Шахтер" — "Кривбасс"

Начиная с первых минут, матч был нервным. Особенно жестко это отражалось в исполнении футболистов "Кривбасса", которым оказалось трудно совладать с эмоциями.

На 9-й минуте "горнякам" удалось открыть счет. Крыськив подал из углового на правом фланге, а Бондаренко пробил головой. Клищук отбил мяч точно на ногу Конопли, который не мог промазать.

"Кривбассу" удалось отыграться на 20-й минуте, когда прострел Дибанго с левого фланга замкнул Принс.

Игроки гостей так сильно радовались забитому мячу, что неожиданно пропустили гол. На 23-й минуте Дибанго сбил игрока "Шахтера" и пошел извиняться. Остальные футболисты криворожцев также готовились к исполнению штрафного по свистку. Но Крыськив решил не ждать никакого свистка, которого арбитр и не требовал, и они быстро с Бондаренко разыграли момент и забили. Игроки и тренерский состав возмущались, но судья был непреклонен.

В начале второго тайма красную карточку получил один из лидеров "Кривбасса" Илич за фол на Крыськиве. После этого команда Вернидуба начала играть блекло.

На 69-й минуте Бондаренко из-за пределов штрафной закрутил мяч в дальний нижний угол ворот — 3:1. На 83-й Крыськив совершил рейд к воротам гостей и оформил дубль — 4:1.

Через две минуты после пропущенного гола Стецьков снова вернул разницу в два мяча, забив из острого угла.

Однако в добавленное время вышедший на замену Лассина Траоре снова вернул разгромный счет — 5:2.

"Шахтер" — "Кривбасс" — 5:2

Голы: Конопля, 9, Крыськив, 23, 83, Бондаренко, 69, Траоре, 90+3 — Принс, 20, Стецьков, 85

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Ракицкий, Педриньо (Азаровы, 89) — Бондаренко — Зубков (Швед, 89), Криськив (Цуканов, 90), Судаков, Невертон (Назарина, 60) — Сикан (Траоре, 84).



"Кривбасс": Клищук — Бандейра (Сантини, 90), Понедельник, Стецьков, Дибанго — Бизимано, Илич — Д. Кузык, Принс (Вакулко, 63), Лунев (Кожушко, 63) — Соса (Близниченко, 63).

Предупреждение: Назарина — Принс

На 57-й минуте был удален Илич (грубое нарушение).

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