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"Дніпро-1" планує підписати одного з кращих воротарів чемпіонату України

13 липня 2023 21:54
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Агабекян Карен
редактор
"Дніпро-1" планує підписати одного з кращих воротарів чемпіонату України
У "Дніпрі-1" шукають заміну Максу Валефу. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У "Дніпрі-1" шукають посилення воротарської лінії, де наразі номером один є бразильский "страж воріт" Макс Валеф, який нестабільно виступав минулого сезону. Раніше команду ще й покинув голкіпер Владислав Рибак.

У клубі звернули увага на одного з найкращих воротарів УПЛ, повідомив портал FCDNIPRO.com.

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Джерело повідомило, що "Дніпро-1" розглядає трансфер 29-річного голкіпера ковалівського "Колоса" Євгена Волинця.

Євген Волинець. Фото: ФК Колос

У клубі вже розпочали переговори з "Колосом" щодо трансферу Волинця. Зазначимо, що минулого року голкіпера хотіло бачити у своєму складі київське "Динамо", де було травмовано Георгія Бущана, а Руслан Нещерет грав нестабільно. Наразі ситуація змінилася і у столичній команді не зацікавлені у воротарі "Колоса".

Зазначимо, що Волинець є вихованцем київського "Динамо". Грав футболіст за "Динамо-2", "Геліос" та "Колос". За ковалівців Євген виступає з 2018 року.

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