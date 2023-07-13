"Дніпро-1" планує підписати одного з кращих воротарів чемпіонату України
У "Дніпрі-1" шукають посилення воротарської лінії, де наразі номером один є бразильский "страж воріт" Макс Валеф, який нестабільно виступав минулого сезону. Раніше команду ще й покинув голкіпер Владислав Рибак.
У клубі звернули увага на одного з найкращих воротарів УПЛ, повідомив портал FCDNIPRO.com.
Раніше у "Дніпрі-1" оформили трансфер досвідченого 31-річного голкіпера Романа Мисака. Футболіст підписав однорічний контракт.
Клуб планує забрати лідера середняка УПЛ
Джерело повідомило, що "Дніпро-1" розглядає трансфер 29-річного голкіпера ковалівського "Колоса" Євгена Волинця.
У клубі вже розпочали переговори з "Колосом" щодо трансферу Волинця. Зазначимо, що минулого року голкіпера хотіло бачити у своєму складі київське "Динамо", де було травмовано Георгія Бущана, а Руслан Нещерет грав нестабільно. Наразі ситуація змінилася і у столичній команді не зацікавлені у воротарі "Колоса".
Зазначимо, що Волинець є вихованцем київського "Динамо". Грав футболіст за "Динамо-2", "Геліос" та "Колос". За ковалівців Євген виступає з 2018 року.
Нагадаємо, Руслан Маліновський може опинитися в одному клубі із зіркою АПЛ.
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