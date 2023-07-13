"Днепр-1" планирует подписать одного из лучших вратарей чемпионата Украины

В "Днепре-1" ищут замену Максу Валефу. Фото: "Днепр-1"

В "Днепре-1" ищут усиление вратарской линии, где номером один является нестабильно выступавший в прошлом сезоне бразильский "страж ворот" Макс Валеф. Ранее команду покинул голкипер Владислав Рыбак.

В клубе обратили внимание на одного из лучших вратарей УПЛ, сообщил портал FCDNIPRO.com.

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Источник сообщил, что "Днепр-1" рассматривает трансфер 29-летнего голкипера коваливского "Колоса" Евгения Волынца.

Евгений Волынец. Фото: ФК Колос

В клубе уже начали переговоры с "Колосом" о трансфере Волынца. Отметим, что в прошлом году голкипера хотело видеть в своем составе киевское "Динамо", где был травмирован Георгий Бущан, а Руслан Нещерет играл нестабильно. Сейчас ситуация изменилась и в столичной команде не заинтересованы во вратаре "Колоса".

Отметим, что Волынец — воспитанник киевского "Динамо". Играл футболист за "Динамо-2", "Гелиос" и "Колос". За коваливцев Евгений выступает с 2018 года.

Напомним, Руслан Малиновский может оказаться в одном клубе со звездой АПЛ.

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