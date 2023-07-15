"Дніпро-1" розв'язав проблему голкіпера: клуб отримав одного з кращих воротарів
СК "Дніпро-1" нарешті отримали голкіпера, який зможе надовго стати першим номером. Клуб минулого сезону відчував проблеми на цій позиції, оскільки бразилець Макс Валеф та українець Владислав Рибак багато помилялися.
У клубі оформили трансфер одного з найкращих воротарів Української прем’єр-ліги.
Раніше у "Дніпрі-1" оформили трансфер досвідченого 31-річного голкіпера Романа Мисака. Футболіст підписав однорічний контракт. Ймовірніше, що цей новачок отримає роль третього голкіпера.
"Дніпро-1" залишив "Колос" без найкращого гравця
СК "Дніпро-1" повідомив про трансфер 29-річного воротаря ковалівського "Колоса" Євгена Волинця.
Вихованець київського "Динамо" підписав трирічний контракт. У новій команді Волинець гратиме під номером "1".
Волинець виступав за "Динамо-2", "Геліос" та з 2017 року за "Колос".
Минулого сезону Волинець з 29 матчів у 13 залишив свої ворота сухими, а загальна кількість пропущених м’ячів склала 34.
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