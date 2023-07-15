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"Дніпро-1" розв'язав проблему голкіпера: клуб отримав одного з кращих воротарів

15 липня 2023 09:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Дніпро-1" розв'язав проблему голкіпера: клуб отримав одного з кращих воротарів
Волинець в матчі УПЛ "Колос" — "Львів". Фото: "Колос"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

СК "Дніпро-1" нарешті отримали голкіпера, який зможе надовго стати першим номером. Клуб минулого сезону відчував проблеми на цій позиції, оскільки бразилець Макс Валеф та українець Владислав Рибак багато помилялися.

У клубі оформили трансфер одного з найкращих воротарів Української прем’єр-ліги.

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Раніше у "Дніпрі-1" оформили трансфер досвідченого 31-річного голкіпера Романа Мисака. Футболіст підписав однорічний контракт. Ймовірніше, що цей новачок отримає роль третього голкіпера.

"Дніпро-1" привітав Волинця. Фото: "Дніпро-1"

"Дніпро-1" залишив "Колос" без найкращого гравця

СК "Дніпро-1" повідомив про трансфер 29-річного воротаря ковалівського "Колоса" Євгена Волинця.

Вихованець київського "Динамо" підписав трирічний контракт. У новій команді Волинець гратиме під номером "1".

Волинець виступав за "Динамо-2", "Геліос" та з 2017 року за "Колос".

Минулого сезону Волинець з 29 матчів у 13 залишив свої ворота сухими, а загальна кількість пропущених м’ячів склала 34.

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