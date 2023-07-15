"Днепр-1" решил проблему голкипера: клуб получил одного из лучших вратарей

Волынец в матче УПЛ "Колос" — "Львов". Фото: "Колос"

СК "Днепр-1" наконец-то получили голкипера, который сможет надолго стать первым номером. Клуб в прошлом сезоне испытывал проблемы на этой позиции, поскольку бразилец Макс Валеф и украинец Владислав Рыбак много ошибались.

В клубе оформили трансфер одного из лучших вратарей Украинской премьер-лиги.

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"Днепр-1" поздравил Волынца. Фото: "Днепр-1"

"Днепр-1" оставил "Колос" без лучшего игрока

СК "Днепр-1" сообщил о трансфере 29-летнего вратаря коваливского "Колоса" Евгения Волынца.

Воспитанник киевского "Динамо" подписал трехлетний контракт. В новой команде Волынец будет играть под номером "1".

Также футболист ранее выступал за "Динамо-2", "Гелиос" и с 2017 года за "Колос".

В прошлом сезоне Волынец из 29 матчей в 13 оставил свои ворота сухими, а общее количество пропущенных мячей составило 34.

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