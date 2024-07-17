Дніпро-1 знайшов спосіб взяти участь у новому сезоні УПЛ

Тренер СК "Дніпро-1" Юрій Максимов. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Український футбольний клуб "Дніпро-1" збирається боротися за власне існування. Попри чутки про повну ліквідацію, він може взяти участь у новому сезоні.

Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза розповів про спосіб зберегти історію клубу в інтерв'ю UA-football.

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За підсумками сезону 2023/2024 "Дніпро-1" посів четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату України та завоював право виступити у єврокубках. Проте через відсутність фінансування клуб може зникнути зі спортивної карти країни.

Гравці "Дніпра-1" після перемоги над "Кривбасом". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Як "Дніпро-1" може продовжити існування

Напередодні відбулося засідання представників УПЛ, на якому вирішувалося питання майбутнього "Дніпра-1". Не всі присутні голосували за ліквідацію клубу. Питання існування команди може бути вирішено до кінця поточного тижня.

Тим часом у самому СК "Дніпро-1" не втрачають оптимізму. За словами Юрія Берези, виконавчий директор клубу Руслан Русол має намір заявити команду для участі в УПЛ на сезон 2024/2025. Пошук інвесторів продовжується. Відомо, що є люди, які б хотіли профінансувати клуб.

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