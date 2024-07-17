Днепр-1 нашел способ принять участие в новом сезоне УПЛ

Тренер СК "Днепр-1" Юрий Максимов. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Украинский футбольный клуб "Днепр-1" собирается бороться за собственное существование. Несмотря на слухи о полной ликвидации, он может принять участие в новом сезоне.

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о способе сберечь историю клуба в интервью UA-football.

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По итогам сезона 2023/2024 "Днепр-1" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины и завоевал право выступить в еврокубках. Однако из-за отсутствия финансирования клуб может исчезнуть со спортивной карты страны.

Игроки "Днепра-1" после победы над "Кривбассом". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Как "Днепр-1" может продолжить существование

Накануне прошло заседание представителей УПЛ, на котором решался вопрос будущего "Днепра-1". Далеко не все присутствовавшие голосовали за ликвидацию клуба. Вопрос о существовании команды может быть решен до конца текущей недели.

Тем временем в самом СК "Днепр-1" не теряют оптимизма. Согласно словам Юрия Березы, исполнительный директор клуба Руслан Русол собирается заявить команду для участия в УПЛ на сезон 2024/2025. Поиск инвесторов продолжается. Известно, что есть люди, которые хотели бы профинансировать клуб.

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