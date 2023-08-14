Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Дніпро-1" та 33 нещастя": новачок команди отримав тяжку травму arrow

"Дніпро-1" та 33 нещастя": новачок команди отримав тяжку травму

14 серпня 2023 12:14
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Дніпро-1" та 33 нещастя": новачок команди отримав тяжку травму
Максим Третьяков. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Проблеми віцечемпіона України "Дніпра-1" продовжуються. Цього разу клуб надовго втратив атакувального гравця.

Новачок клубу Максим Третьяков порвав хрестоподібні зв'язки, повідомило ТаТоТаке.

Читайте також:

Раніше "Дніпро-1" продав свого лідера Артема Довбика за 6 млн євро. У клубі були б раді залишити футболіста, але пообіцяли його відпустити.

Третьяков у 2023 році вже не зіграє

Третьяков отримає травму на початку матчу третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти "Славії" (0:3).

За словами Третьякова, три різні джерела підтвердили розрив хрестоподібних зв'язок: лікарі в Ужгороді, клубні медики та фахівці з Німеччини.

"Обстеження в Ужгороді зафіксувало розрив передньої хрестоподібної зв'язки та пошкодження меніска. Діагноз підтверджено і нашим клубним лікарем, і фахівцями у Німеччині", — сказав Третьяков.

Футболіст зазначив, що операцію проведуть у Мюнхені, а сьогодні вирішать, коли вона відбудеться.

Джерело з посиланням на медиків відзначило, що 27-річний хавбек не зіграє щонайменше до початку весняної стадії сезону.

Нагадаємо, Мудрик може несподівано піти з "Челсі": що відомо.

У клубів АПЛ є чимало зіркових уболівальників. За кого вболівають Бред Пітт, Джастін Тімберлейк та інші знаменитості?

Гроші правлять світом: Неймар зробив вибір не на користь "бідної" "Барселони".

Розлючений Гвардіола накинувся на Холанда: дісталося навіть оператору.

Лідер "Динамо" готовий змінити клуб: про кого мова.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз