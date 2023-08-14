"Дніпро-1" та 33 нещастя": новачок команди отримав тяжку травму

Максим Третьяков. Фото: "Дніпро-1"

Проблеми віцечемпіона України "Дніпра-1" продовжуються. Цього разу клуб надовго втратив атакувального гравця.

Новачок клубу Максим Третьяков порвав хрестоподібні зв'язки, повідомило ТаТоТаке.

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Третьяков у 2023 році вже не зіграє

Третьяков отримає травму на початку матчу третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти "Славії" (0:3).

За словами Третьякова, три різні джерела підтвердили розрив хрестоподібних зв'язок: лікарі в Ужгороді, клубні медики та фахівці з Німеччини.

"Обстеження в Ужгороді зафіксувало розрив передньої хрестоподібної зв'язки та пошкодження меніска. Діагноз підтверджено і нашим клубним лікарем, і фахівцями у Німеччині", — сказав Третьяков.

Футболіст зазначив, що операцію проведуть у Мюнхені, а сьогодні вирішать, коли вона відбудеться.

Джерело з посиланням на медиків відзначило, що 27-річний хавбек не зіграє щонайменше до початку весняної стадії сезону.

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