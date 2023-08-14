"Днепр-1" и 33 несчастья": новичок команды получил тяжелейшую травму

Максим Третьяков. Фото: "Днепр-1"

Проблемы вице-чемпиона Украины "Днепра-1" продолжаются. На этот раз клуб надолго потерял игрока атаки.

Новичок клуба Максим Третьяков порвал крестообразные связки, сообщило ТаТоТаке.

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Третьяков в 2023 году уже не сыграет

Третьяков получит травму в начале матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против "Славии" (0:3).

По словам Третьякова, три разных источника подтвердили разрыв крестообразных связки: врачи в Ужгороде, клубные медики и специалисты из Германии.

"Обследование в Ужгороде зафиксировало разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Диагноз подтвержден и нашим клубным врачом, и специалистами в Германии", — сказал Третьяков.

Футболист отметил, что операцию проведут в Мюнхене, а сегодня решат, когда она состоится.

Источник со ссылкой на медиков отметил, что 27-летний хавбек не сыграет минимум до начала весенней стадии сезона.

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