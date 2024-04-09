Дніпро-1 та Зоря після сонного першого тайму видали яскравий другий, але переможця не виявили

Матч "Дніпро-1" — "Зоря". Фото: скриншот

У рамках 23-го туру Української прем'єр-ліги "Дніпро-1" приймав "Зорю". Це був єдиний матч УПЛ 9 квітня.

Команди зіграли внічию з рахунком 2:2, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Команди провели жахливий перший тайм у плані темпу гри та створених моментів. Здавалося, що по полю ходять сонні гравці.

Набагато цікавішою була друга половина матчу. На її початку "Дніпру-1" вдалося повести 2:0. На 48-й хвилині забив Сваток. Після подачі зі штрафного на правому фланзі м'яч полетів на дальню штангу, де Адамюк пробив головою під поперечину, але Сапутін відбив, але за центральним захисником господарів на добиванні ніхто не встежив.

На 52-й хвилині Рубчинський подав кутовий з лівого флангу, а Гуцуляк, який вибіг на ближній кут воротарського майданчика, точно пробив головою — 2:0.

Однак на 55-й хвилині "Зоря" відіграла один м'яч. Бутко закинув "круглого" на правий край штрафного майданчика, а Кірюханцев перекинув воротаря.

На 62-й хвилині "Зоря" зрівняла рахунок. Антюх подав із лівого флангу, а Горбач головою у падінні відновив паритет.

Зазначимо, що на 75-й хвилині гри команди через повітряну тривогу перервали матч.

Після відновлення гри команди знову вийшли сонними на поле та показали мінімум активності. З таким розвитком подій матч можна завершити до сигналу тривоги.

"Дніпро-1" — "Зоря" — 2:2

Голи: Сваток, 48, Гуцуляк, 52 — Кирюханцев, 55, Горбач, 62

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