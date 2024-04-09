Днепр-1 и Заря после сонного первого тайма выдали яркий второй, но победителя не выявили
В рамках 23-тура Украинской премьер-лиги "Днепр-1" принял "Зарю". Это единственный матч УПЛ 9 апреля.
Команды сыграли вничью со счетом 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.
"Днепр-1" — "Заря"
Команды провели ужасный первый тайм в плане темпа игры и созданных моментов. Казалось, что игроки сонные по пол ходят.
Намного интереснее была вторая половина матча. В ее начале "Днепру-1" удалось повести 2:0. На 48-й минуте забил Сваток. После подачи со штрафного на правом фланге мяч полетел на дальнюю штангу, где Адамюк пробил головой под перекладину, но Сапутин отбил, а за центральным защитником хозяев на добивании никто не уследил.
На 52-й минуте Рубчинский подал угловой с левого флангу, а выбежавший на ближний угол вратарской Гуцуляу точно пробил головой — 2:0.
Однако на 55-й минуте "Заря" отквитала один мяч. Бутко забросил мяч на правый край штрафной площадки, а Кирюханцев перебросил вратаря.
На 62-й минуте "Заря" сравняла счет. Антюх подал с левого фланга, а Горбач головой в падении восстановил паритет.
Отметим, что на 75-й минуте игры команды из-за воздушной тревоги прервали матч.
После возобновления игры команды снова вышли сонными на поле и показали минимум активности. С таким развитием событий матч можно было завершить до сигнала тревоги.
"Днепр-1" — "Заря" — 2:2
Голы: Сваток, 48, Гуцуляк, 52 — Кирюханцев, 55, Горбач, 62
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