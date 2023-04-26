Дніпро-1 та Зоря цього року не платили зарплату гравцям

"Дніпряни" продовжують боротьбу за чемпіонство. Фото: СК "Дніпро-1"

Заборгованість футбольних клубів "Дніпро-1" та луганської "Зорі" перед своїми футболістами складає вже 4 місяці. При цьому обидва колективи претендують на медалі й можливо це один з факторів жаги до перемог.

Про це пише журналіст Ігор Бурбас.

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"Команди цього сезону претендують хто на чемпіонство, хто на друге місце. І одне, і інше – це потенційна Ліга Чемпіонів і відповідно більш ніж 35 мільйонів євро призових. Але при цьому це команди, які цього календарного року не виплатили своїм гравцям ще жодної зарплати. На носі вже травень. Тобто чотири місяці боргу. Не розумію, про яку мотивацію можна в такому випадку говорити, про яку концентрацію на футболі…

Чи це така робоча тактика, коли гравці мають бути голодними, щоб перемагати? А може всі гроші йдуть на стимулювання третіх сторін, про що все частіше останнім часом говорять?", – пише Бурбас.

Що стосується Зорі, то це вже не перший випадок, коли ширяться чутки про затримку зарплати у клубі. Також у ЗМІ пишуть, що у команді затримують виплату обіцяних премій за перемогу над Динамо.

Варто відзначити, що у коментарях до посту пишуть, що Дніпро-1 виплачує гравцям зарплату раз на три місяці, тому затримки ніякої немає. Інші пишуть, що за вихід в Лігу чемпіонів команди не зароблять 35 мільйонів, а десь вдвічі менше. Втім офіційного підтвердження цьому немає.

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