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"Днепр-1" и "Заря" в этом году не платили зарплату игрокам: инсайд известного журналиста

26 апреля 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Днепр-1 и Заря в этом году не платили зарплату игрокам
"Днепряне" продолжают борьбу за чемпионство. Фото: СК "Днепр-1"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Задолженность футбольных клубов "Днипро-1" и луганской "Зари" перед своими футболистами составляет уже 4 месяца. При этом оба коллектива претендуют на медали и возможно это один из факторов жажды победы.

Об этом пишет журналист Игорь Бурбас.

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"Команды этого сезона претендуют кто на чемпионство, кто на второе место. И одно, и другое – это потенциальная Лига Чемпионов и соответственно более 35 миллионов евро призовых. Но при этом это команды, которые в этом календарном году не выплатили своим игрокам еще ни одной зарплаты .На носу уже май.То есть четыре месяца долга.Не понимаю, о какой мотивации можно в таком случае говорить, о какой концентрации на футболе...

Или это рабочая тактика, когда игроки должны быть голодными, чтобы побеждать? А может, все деньги идут на стимулирование третьих сторон, о чем все чаще в последнее время говорят?", – пишет Бурбас.

Что касается Зари, то это уже не первый случай, когда ходят слухи о задержке зарплаты в клубе. Также в СМИ пишут, что в команде задерживается выплата обещанных премий за победу над Динамо.

Следует отметить, что в комментариях к посту пишут, что Днепр-1 выплачивает игрокам зарплату раз в три месяца, поэтому никакой задержки нет. Другие пишут, что за выход в Лигу чемпионов команды не заработают 35 миллионов, а где-то вдвое меньше. Впрочем, официального подтверждения этому нет.

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