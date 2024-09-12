Дніпро-1 не збирається виплачувати борги із зарплати колишнім працівникам

Колишній спортивний директор "Дніпра-1" Андрій Русол. Фото: пресслужба клубу

Керівництво українського клубу "Дніпро-1" продовжує виплачувати борги після ліквідації команди. Однак не всі колишні працівники отримають виплати.

Як мінімум два колишні функціонери клубу залишаться без зароблених грошей, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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"Дніпро-1" знявся з чемпіонату України перед стартом сезону 2024/2025. У клубі запевнили, що всі борги із зарплати будуть погашені. Футболісти та тренерський штаб справді почали отримувати гроші, але деякі колишні працівники залишаться без виплат.

Наставник "Полісся" Імад Ашур. Фото: пресслужба клубу

Хто залишиться без зарплати

Як мінімум два колишні співробітники "Дніпра-1" все ще не бачили виплати боргів. Йдеться про співробітників, які причетні до освітньої платформи PASS.

Колишній спортивний директор "Дніпра-1" Руслан Русом та Імад Ашур, за інформацією журналіста, залишаться без виплат через те, що вони нібито "знищили клуб".

Русол із літа працює у львівських "Карпатах". Ашур перейшов у "Полісся".

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