Дніпро-1 не збирається виплачувати борги із зарплати колишнім працівникам

Дніпро-1 відмовився виплачувати борги після ліквідації — що відомо
Керівництво українського клубу "Дніпро-1" продовжує виплачувати борги після ліквідації команди. Однак не всі колишні працівники отримають виплати.
Як мінімум два колишні функціонери клубу залишаться без зароблених грошей, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
"Дніпро-1" знявся з чемпіонату України перед стартом сезону 2024/2025. У клубі запевнили, що всі борги із зарплати будуть погашені. Футболісти та тренерський штаб справді почали отримувати гроші, але деякі колишні працівники залишаться без виплат.
Хто залишиться без зарплати
Як мінімум два колишні співробітники "Дніпра-1" все ще не бачили виплати боргів. Йдеться про співробітників, які причетні до освітньої платформи PASS.
Колишній спортивний директор "Дніпра-1" Руслан Русом та Імад Ашур, за інформацією журналіста, залишаться без виплат через те, що вони нібито "знищили клуб".
Русол із літа працює у львівських "Карпатах". Ашур перейшов у "Полісся".
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