Днепр-1 не собирается выплачивать долги по зарплате бывшим работникам

Бывший спортивный директор "Днепра-1" Андрей Русол. Фото: пресс-служба клуба

Руководство украинского клуба "Днепр-1" продолжает выплачивать долги после ликвидации команды. Однако не все бывшие работники получат выплаты.

Как минимум два бывших функционера клуба останутся без заработанных денег, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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"Днепр-1" снялся с чемпионата Украины перед стартом сезона 2024/2025. В клубе заверили, что все долги по зарплате будут погашены. Футболисты и тренерский штаб действительно начали получать деньги, но некоторые бывшие работники останутся без выплат.

Наставник "Полесья" Имад Ашур. Фото: пресс-служба клуба

Кто останется без зарплаты

Как минимум два бывших сотрудника "Днепра-1" все еще не видели выплаты долгов. Речь идет о сотрудниках, которые причастны к образовательной платформе PASS.

Бывший спортивный директор "Днепра-1" Руслан Русом и Имад Ашур, согласно информации журналиста, останутся без выплат по причине, что они якобы "угробили клуб".

Русол с лета работает во львовских "Карпатах". Ашур перешел в "Полесье".

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