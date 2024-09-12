Днепр-1 не собирается выплачивать долги по зарплате бывшим работникам

Днепр-1 отказался выплачивать долги после ликвидации — что известно
Руководство украинского клуба "Днепр-1" продолжает выплачивать долги после ликвидации команды. Однако не все бывшие работники получат выплаты.
Как минимум два бывших функционера клуба останутся без заработанных денег, сообщил журналист Игорь Бурбас.
"Днепр-1" снялся с чемпионата Украины перед стартом сезона 2024/2025. В клубе заверили, что все долги по зарплате будут погашены. Футболисты и тренерский штаб действительно начали получать деньги, но некоторые бывшие работники останутся без выплат.
Кто останется без зарплаты
Как минимум два бывших сотрудника "Днепра-1" все еще не видели выплаты долгов. Речь идет о сотрудниках, которые причастны к образовательной платформе PASS.
Бывший спортивный директор "Днепра-1" Руслан Русом и Имад Ашур, согласно информации журналиста, останутся без выплат по причине, что они якобы "угробили клуб".
Русол с лета работает во львовских "Карпатах". Ашур перешел в "Полесье".
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