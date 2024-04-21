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Дніпро-1 втратив очки з Вересом, Олександрія поступилась ЛНЗ

21 квітня 2024 18:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Дніпро-1 втратив очки з Вересом, Олександрія поступилась ЛНЗ
Адамюк відбирає м'яч. Фото: Верес
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

За п'ять турів до кінця Чемпіонату в УПЛ "Дніпро-1" майже ставить крапку у своїх амбіціях на золоті нагороди, адже втрата очок на виїзді з "Вересом" стала фатальною. У свою чергу "Олександрія" на власному полі нічого не зуміла протиставити ЛНЗ.

Подробиці двох матчів неділі у 25 турі УПЛ — в матеріалі Новини.LIVE.

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Підопічні Максимова пропустили першими на 18-й хвилині. Сваток абсолютно без тиску перед власним штрафним просто віддав передачу в ноги Яго, а той миттєво перевів м’яч на лівий фланг чужих володінь для Дахновсього, який не забарився з ударом у дальній кут. 

Зрівняти вийшло на 33-й хвилині. Пасту завадив забрати подачу кутового з правого флангу Жуліо Сезар перед воротарським, після чого як не Сарапій добив одразу, так Адамюк опинився в потрібному місці в потрібний час.

Після перерви господарі вдало контролювали гру, й в гостей вирвати таку важливу перемогу не вийшло.

"Олександрія" вела в рахунку, але поступилась

Поразка від ЛНЗ стала для підопічних Ротаня 5-м матчем без перемог. При цьому починалось все успішно. Спочатку через травму гості замінили Норенкова, а потім ще й вдалося забити на 16-й хвилині. Подача кутового з лівого флангу завершилась невдалою спробою Кампуша з відскоку пробити в центрі штрафного, але потім одразу зіграв на добиванні Копина, спрямувавши м’яч у лівий верхній кут. 

Далі господарі теж переважали суперників за всіма можливими показниками й мали спокійно доводити тайм до переможного завершення, але на самому початку компенсованого часу Кампуш подарував м’яч у центрі поля Наумцю, той швидко зіграв у стінку з Хобленком, і вже з меж штрафного пробив у правий кут повз Шевченка, який саме відзначав своє повернення до стартового складу. 

У другому таймі у "Олександрії" було чимало моментів, але реалізація підвела. А наприкінці гри ще й Безерра привіз, коли від центральної лінії вирішив відіграти назад у зону перед штрафним точно на ногу Ейнелу, який потім переграв Шевченка вже в чужих володіннях — 1:2.

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УПЛ
Дніпро-1
Верес
Олександрія
ЛНЗ

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