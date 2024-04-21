Днепр-1 потерял очки с Вересом, Александрия уступила ЛНЗ

Адамюк отбирает мяч. Фото: Вереск

За пять туров до конца Чемпионата в УПЛ "Днепр-1" почти ставит точку в своих амбициях на золотые награды, ведь потеря очков на выезде с "Вересом" стала роковой. В свою очередь, "Александрия" на собственном поле ничего не сумела противопоставить ЛНЗ.

Подробности двух матчей воскресенья в 25 туре УПЛ — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Подопечные Максимова пропустили первыми на 18-й минуте. Сваток абсолютно без давления перед собственным штрафным просто отдал передачу в ноги Яго, а тот мгновенно перевел мяч на левый фланг чужих владений для Дахнового, который не заставил себя ждать удара в дальний угол.

Сравнять получилось на 33-й минуте. Пасту помешал забрать подачу углового с правого фланга Жулио Сезару перед вратарским, после чего как не Сарапий добил сразу, так Адамюк оказался в нужном месте в нужное время.

После перерыва хозяева удачно контролировали игру, и у гостей вырвать столь важную победу не получилось.

"Александрия" вела в счете, но уступила

Поражение от ЛНЗ стало для подопечных Ротаня 5-м матчем без побед. При этом начиналось все удачно. Сначала из-за травмы гости заменили Норенкова, а затем еще и удалось забить на 16-й минуте. Подача углового с левого фланга завершилась неудачной попыткой Кампуша с отскока пробить в центре штрафной, но затем сразу сыграл на добивании Копина, направив мяч в левый верхний угол.

Далее хозяева тоже превосходили соперников по всем возможным показателям и должны были спокойно доводить тайм до победного завершения, но в самом начале компенсированного времени Кампуш подарил мяч в центре поля Наумцу, тот быстро сыграл в стенку с Хобленком, и уже из пределов штрафной пробил в правый угол мимо Шевченко, который отмечал свое возвращение к стартовому составу.

Во втором тайме у "Александрии" было много моментов, но реализация подвела. А в конце игры еще и Безерра привез, когда от центральной линии решил отыграть обратно в зону перед штрафной точно на ногу Эйнелу, который затем обыграл Шевченко уже в чужих владениях — 1:2.

Напомним, Шапаренко и Бражко готовятся уйти из "Динамо" — что известно.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Украинский тренер возглавил российский футбольный клуб.

Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри.

Милевский рассказал, почему решил возобновить карьеру футболиста.