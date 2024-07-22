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Дніпро-1 залишиться у великому футболі — заява УАФ

22 липня 2024 18:37
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
В УАФ розглянули збереження професійного статусу Дніпра-1
Футболісти "Дніпра-1" минулого сезону. Фото: "Дніпро-1"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

СК "Дніпро-1" ще має можливість повернутися до УПЛ. Це стане можливим завдяки збереженню професійного статусу.

За інформацією УАФ, вони ухвалили рішення на прохання "Дніпра-1" залишити за ними професійний статус.

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Що буде з "Дніпром-1"

За інформацією УАФ, У Будинку футболу відбувся Виконавчий комітет УАФ, де розглянули прохання клубу зберегти професійний статус.

В УАФ заявили, що "Дніпро-1" має звернутися до ПФЛ щодо збереження професійного статусу та членства у лізі.

У разі позитивного рішення клуб отримає право не брати участь у змаганнях у сезоні 2023/2024 років. з можливістю повернення до змагань до ПФЛ у наступному сезоні.

Зазначимо, що раніше "Дніпро-1" через відсутність фінансування та боргів знявся з УПЛ, але досі не зробив цього з Лігою конференцій.

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УАФ футбол УПЛ Дніпро-1 ПФЛ

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