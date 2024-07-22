Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Днепр-1 останется в большом футболе — заявление УАФ arrow

Днепр-1 останется в большом футболе — заявление УАФ

22 июля 2024 18:37
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
В УАФ рассмотрели сохранение профессионального статуса Днепра-1
Футболисты "Днепра-1" в прошлом сезоне. Фото: "Днепр-1"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

СК "Днепр-1" еще имеет возможность вернуться в УПЛ. Это станет возможным благодаря сохранению профессионального статуса.

По информации УАФ, они приняли решение по просьбе "Днепра-1" оставить за ними профессиональный статус.

Читайте также:
Днепр-1
Футболисты "Днепра-1" в прошлом сезоне. Фото: "Днепр-1"

Что будет с "Днепром-1"

По информации УАФ, В Доме футбола состоялся Исполнительный комитет УАФ, где рассмотрели просьбу клуба сохранить за ними профессиональный статус.

В УАФ заявили, что "Днепр-1" должен обратиться в ПФЛ по поводу сохранения профессионального статуса и членства в лиге.

В случае положительного решения клуб получит право не участвовать в соревнованиях в сезоне 2023/2024 гг. с возможностью возвращения к соревнованиям в ПФЛ в следующем сезоне.

Отметим, что ранее "Днепр-1" из-за отсутствия финансирования и долгов снялся с УПЛ, но до сих пор не сделал этого с Лигой конференций.

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге. 

Звезда "Реала" отказался от зарплаты в размере 200 млн долларов в легендарном клубе. 

Усик сделал первое фото с новорожденной дочерью. 

Сборная Украины потеряла трех игроков накануне полуфинала Евро-2024 — о ком речь.

УАФ футбол УПЛ Днепр-1 ПФЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных