В УАФ рассмотрели сохранение профессионального статуса Днепра-1

Днепр-1 останется в большом футболе — заявление УАФ
СК "Днепр-1" еще имеет возможность вернуться в УПЛ. Это станет возможным благодаря сохранению профессионального статуса.
По информации УАФ, они приняли решение по просьбе "Днепра-1" оставить за ними профессиональный статус.
Что будет с "Днепром-1"
По информации УАФ, В Доме футбола состоялся Исполнительный комитет УАФ, где рассмотрели просьбу клуба сохранить за ними профессиональный статус.
В УАФ заявили, что "Днепр-1" должен обратиться в ПФЛ по поводу сохранения профессионального статуса и членства в лиге.
В случае положительного решения клуб получит право не участвовать в соревнованиях в сезоне 2023/2024 гг. с возможностью возвращения к соревнованиям в ПФЛ в следующем сезоне.
Отметим, что ранее "Днепр-1" из-за отсутствия финансирования и долгов снялся с УПЛ, но до сих пор не сделал этого с Лигой конференций.
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