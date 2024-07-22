В УАФ рассмотрели сохранение профессионального статуса Днепра-1

Футболисты "Днепра-1" в прошлом сезоне. Фото: "Днепр-1"

СК "Днепр-1" еще имеет возможность вернуться в УПЛ. Это станет возможным благодаря сохранению профессионального статуса.

По информации УАФ, они приняли решение по просьбе "Днепра-1" оставить за ними профессиональный статус.

Читайте также:

Футболисты "Днепра-1" в прошлом сезоне. Фото: "Днепр-1"

Что будет с "Днепром-1"

По информации УАФ, В Доме футбола состоялся Исполнительный комитет УАФ, где рассмотрели просьбу клуба сохранить за ними профессиональный статус.

В УАФ заявили, что "Днепр-1" должен обратиться в ПФЛ по поводу сохранения профессионального статуса и членства в лиге.

В случае положительного решения клуб получит право не участвовать в соревнованиях в сезоне 2023/2024 гг. с возможностью возвращения к соревнованиям в ПФЛ в следующем сезоне.

Отметим, что ранее "Днепр-1" из-за отсутствия финансирования и долгов снялся с УПЛ, но до сих пор не сделал этого с Лигой конференций.

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца.

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге.

Звезда "Реала" отказался от зарплаты в размере 200 млн долларов в легендарном клубе.

Усик сделал первое фото с новорожденной дочерью.

Сборная Украины потеряла трех игроков накануне полуфинала Евро-2024 — о ком речь.