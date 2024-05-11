До бою Усика та Ф'юрі виготовили унікальний годинник — хто його отримає

Ф`юрі та Усик. Фото: Reuters

Організатори довгоочікуваного поєдинку між чемпіоном світу WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі українцем Олександром Усиком та володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі приготували боксерам унікальні подарунки. Окрім бійців, копію трофейного годинника ще отримає один вболівальник.

Хто саме виконує замовлення — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Усього існує три екземпляри унікальних годинників: по одному отримають учасники бою — Усик і Ф'юрі, ще один буде проданий на благодійному аукціоні.

Годинник до бою Jacob & Co's Усика та Ф'юрі

Крім годдиників, ще й пояси

Нагадаємо, що раніше було презентовано спеціальний пояс для переможця бою на Kingdom Arena, який виконаний у кольорах національних прапорів обох боксерів. Також він прикрашений золотом та сріблом, а посередині червоними літерами підписано, що це титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Сам бій відбудеться 18 травня у Саудівській Аравії.

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