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До бою Усика та Ф'юрі виготовили унікальний годинник — хто його отримає

11 травня 2024 12:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
До бою Усика та Ф'юрі виготовили унікальний годинник — хто його отримає
Ф`юрі та Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Організатори довгоочікуваного поєдинку між чемпіоном світу WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі українцем Олександром Усиком та володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі приготували боксерам унікальні подарунки. Окрім бійців, копію трофейного годинника ще отримає один вболівальник.

Хто саме виконує замовлення — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Спеціальний наручний годинник, присвячений поєдинку між британцем і українцем, випустила американська ювелірна фірма Jacob's & Co.

Усього існує три екземпляри унікальних годинників: по одному отримають учасники бою — Усик і Ф'юрі, ще один буде проданий на благодійному аукціоні.

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Годинник до бою Jacob & Co's Усика та Ф'юрі

Крім годдиників, ще й пояси

Нагадаємо, що раніше було презентовано спеціальний пояс для переможця бою на Kingdom Arena, який виконаний у кольорах національних прапорів обох боксерів. Також він прикрашений золотом та сріблом, а посередині червоними літерами підписано, що це титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Сам бій відбудеться 18 травня у Саудівській Аравії.

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Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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