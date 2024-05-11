До бою Усика та Ф'юрі виготовили унікальний годинник — хто його отримає
Організатори довгоочікуваного поєдинку між чемпіоном світу WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі українцем Олександром Усиком та володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі приготували боксерам унікальні подарунки. Окрім бійців, копію трофейного годинника ще отримає один вболівальник.
Хто саме виконує замовлення — читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Спеціальний наручний годинник, присвячений поєдинку між британцем і українцем, випустила американська ювелірна фірма Jacob's & Co.
Усього існує три екземпляри унікальних годинників: по одному отримають учасники бою — Усик і Ф'юрі, ще один буде проданий на благодійному аукціоні.
Крім годдиників, ще й пояси
Нагадаємо, що раніше було презентовано спеціальний пояс для переможця бою на Kingdom Arena, який виконаний у кольорах національних прапорів обох боксерів. Також він прикрашений золотом та сріблом, а посередині червоними літерами підписано, що це титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Сам бій відбудеться 18 травня у Саудівській Аравії.
Нагадаємо, "Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.
Григорчук може піти з "Чорноморця" до іншого клубу УПЛ.
Куртуа замінить Луніна в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.
Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.
"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.
Читайте Новини.LIVE!