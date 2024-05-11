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К бою Усика и Фьюри изготовили уникальные часы — кто его получит

11 мая 2024 12:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
К бою Усика и Фьюри изготовили уникальные часы — кто его получит
Фьюри и Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Организаторы долгожданного поединка между чемпионом мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри приготовили боксерам уникальные подарки. Кроме бойцов, копию трофейных часов еще получит один болельщик.

Кто именно выполняет заказы — читайте в материале Новини.LIVE.

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Специальные наручные часы, посвященные поединку между британцем и украинцем, выпустила американская ювелирная фирма Jacob's & Co.

Всего существует три экземпляра уникальных часов: по одному получат участники боя — Усик и Фьюри, еще один будет продан на благотворительном аукционе.

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Часы к бою Jacob & Co's Усика и Фьюри

Кроме часов еще и пояса

Напомним, что ранее был презентован специальный пояс для победителя боя на Kingdom Arena, выполненный в цветах национальных флагов обоих боксеров. Также он украшен золотом и серебром, а посередине красными буквами подписано, что это титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Само сражение состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

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Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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