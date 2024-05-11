К бою Усика и Фьюри изготовили уникальные часы — кто его получит

Фьюри и Усик. Фото: Reuters

Организаторы долгожданного поединка между чемпионом мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри приготовили боксерам уникальные подарки. Кроме бойцов, копию трофейных часов еще получит один болельщик.

Кто именно выполняет заказы — читайте в материале Новини.LIVE.

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Всего существует три экземпляра уникальных часов: по одному получат участники боя — Усик и Фьюри, еще один будет продан на благотворительном аукционе.

Часы к бою Jacob & Co's Усика и Фьюри

Кроме часов еще и пояса

Напомним, что ранее был презентован специальный пояс для победителя боя на Kingdom Arena, выполненный в цветах национальных флагов обоих боксеров. Также он украшен золотом и серебром, а посередине красными буквами подписано, что это титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Само сражение состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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