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Усик полностью готов к бою с Фьюри — боксер продемонстрировал свою форму

9 мая 2024 17:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик полностью готов к бою с Фьюри — боксер продемонстрировал свою форму
Александр Усик на ринге. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик продемонстрировал финальный этап подготовки к бою с Тайсоном Фьюри. Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. 

Усик поделился с поклонниками новой фотографией прямо с ринга, которую он опубликовал на своей странице в Instagram

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Поединок с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится в субботу, 18 мая, в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). До самого важного боя в карьере украинского боксера осталось чуть больше недели, и спортсмен находится в прекрасной физической форме. 

Александр Усик
Александр Усик после тренировки. Фото: instagram.com/usykaa/

Финальный этап подготовки Усика

На протяжение последних месяцев украинский боксер упорно тренируется. Бой должен был состояться раньше, но из-за травмы Тайсона Фьюри его перенесли на середину мая. Усик поставит на кон сразу четыре своих чемпионских пояса против одного пояса британского боксера. 

Александр поделился фотографией с сегодняшней тренировки. На снимке видно, что украинский боксер устал, но сохраняет бодрый вид и полон оптимизма. "Позади тяжелая работа", — подписал фотографию Усик. 

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спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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