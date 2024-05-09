Усик полностью готов к бою с Фьюри — боксер продемонстрировал свою форму

Александр Усик на ринге. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский боксер Александр Усик продемонстрировал финальный этап подготовки к бою с Тайсоном Фьюри. Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик поделился с поклонниками новой фотографией прямо с ринга, которую он опубликовал на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Поединок с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится в субботу, 18 мая, в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). До самого важного боя в карьере украинского боксера осталось чуть больше недели, и спортсмен находится в прекрасной физической форме.

Александр Усик после тренировки. Фото: instagram.com/usykaa/

Финальный этап подготовки Усика

На протяжение последних месяцев украинский боксер упорно тренируется. Бой должен был состояться раньше, но из-за травмы Тайсона Фьюри его перенесли на середину мая. Усик поставит на кон сразу четыре своих чемпионских пояса против одного пояса британского боксера.

Александр поделился фотографией с сегодняшней тренировки. На снимке видно, что украинский боксер устал, но сохраняет бодрый вид и полон оптимизма. "Позади тяжелая работа", — подписал фотографию Усик.

Напомним, новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

Ломаченко прокомментировал угрозы от легенды бокса — что сказал украинец.

Лунин по новому контракту пробудет в "Реале" дольше, чем ожидалось.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.