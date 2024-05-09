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Усик повністю готовий до бою з Ф'юрі — боксер продемонстрував свою форму

9 травня 2024 17:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик повністю готовий до бою з Ф'юрі — боксер продемонстрував свою форму
Олександр Усик у ринзі. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик продемонстрував фінальний етап підготовки до бою з Тайсоном Ф'юрі. Переможець протистояння стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Усик поділився з шанувальниками новою фотографією прямо з рингу, яку він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Поєдинок за участю Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі відбудеться у суботу, 18 травня, у місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). До найважливішого бою в кар'єрі українського боксера залишилося понад тиждень, і спортсмен перебуває у чудовій фізичній формі.

Олександр Усік
Олександр Усик після тренування. Фото: instagram.com/usykaa/

Фінальний етап підготовки Усика

Протягом останніх місяців український боксер завзято тренується. Бій мав відбутися раніше, але через травму Тайсона Ф'юрі його перенесли на середину травня. Усик поставить на кін відразу чотири своїх чемпіонських пояси проти одного поясу британського боксера.

Олександр поділився фотографією із сьогоднішнього тренування. На знімку видно, що український боксер втомився, але зберігає бадьорий вигляд та сповнений оптимізму. "Позаду важка робота", — підписав фотографію Усик.

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спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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