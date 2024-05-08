Усик звернувся до українців через російський ракетний обстріл — що сказав боксер

Олександр Усик під час підготовки до бою з Тайсоном Ф'юрі. Фото: instagram.com/usykaa/

Український спортсмен Олександр Усик став партнером ДПЕК. Співпраця одного із найпопулярніших боксерів світу з компанією визнано допомогти захистити країну від енергетичної кризи.

Усик зверне увагу інших країн цивілізованого світу на ситуацію з ракетними обстрілами України, написала у Facebook речниця у сфері комунікацій Наталія Ємченко.

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Олександр Усик став партнером ДТЕК Україна. Фото: Facebook

Усик допоможе Україні

Олександр Усик у партнерстві з ДТЕК приверне увагу міжнародних партнерів до важкого стану української енергосистеми та закликатиме до термінової технічної допомоги для відновлення всіх українських енергокомпаній. Деталі цієї співпраці стануть відомими пізніше.

"Ми повинні пройти наступну зиму, маємо вистояти, разом, тому що росія руйнує її щодня і штовхає щодня нам у пітьму. Це наша спільна битва за світло", — написали в ДТЕК.

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