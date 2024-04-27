Тайсон потряс жирком на публіці — Ф'юрі своїм пивним животиком залякує Усика

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі. Фото: Sky Sports

Чемпіон світу за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі продовжує готуватися до наступного поєдинку. Його суперником буде володар титулів WBO, WBA, IBF українець Олександр Усик.

Ф'юрі опублікував відео, де він працює зі своїм "пивним животиком".

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Як тролять Ф'юрі

Усик з початку розкрутки бою в рамках свого тролінгу намагався висміювати Тайсона за зовнішній вигляд. Олександр називав свого суперника "пузіком". Тайсон, який зазвичай сам вигадує людям образливі прізвиська, образився на українця.

Ф'юрі ніколи не комплексував щодо свого зовнішнього вигляду, але слова Олександра його зачепили.

Помститися українцю Ф'юрі спробує 18 травня в Саудівській Аравії, коли обидва вийдуть на поєдинок.

У своїй професійній кар'єрі Ф'юрі виграв 34 бої, 24 достроково, один раз звів поєдинок до нічиєї. Гіркоти поразок Тайсон не знає.

В Усика в кар'єрі 21 перемога, 14 дострокових, і він також ніколи не програвав.

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