Тайсон потряс жирком на публике — Фьюри своим пивным пузиком запугивает Усика

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри. Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри продолжает готовиться к следующему поединку. Его соперником будет обладатель титулов WBO, WBA, IBF украинец Александр Усик.

Фьюри опубликовал видео, где он работает со своим "пивным пузиком".

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Усик изначально в рамках своего троллинга пытался высмеивать Тайсона за внешний вид. Александр называл своего соперника "пузиком". Тайсон, который обычно сам придумывает людям оскорбительные прозвища, обиделся на украинца.

Фьюри никогда не комплексовал по поводу своего внешнего вида, но слова Александра его задели.

Отомстить украинцу Фьюри попытается 18 мая в Саудовской Аравии, когда оба выйдут на поединок.

В своей профессиональной карьере Фьюри выиграл 34 боя, 24 досрочно, один раз свел поединок к ничьей. Горечь поражений Тайсон не знает.

У Усика в карьере 21 победа, 14 досрочных, и он также никогда не проигрывал.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца.

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