Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тайсон потряс жирком на публике — Фьюри своим пивным пузиком запугивает Усика arrow

Тайсон потряс жирком на публике — Фьюри своим пивным пузиком запугивает Усика

27 апреля 2024 21:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Тайсон потряс жирком на публике — Фьюри своим пивным пузиком запугивает Усика
Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри. Фото: Sky Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри продолжает готовиться к следующему поединку. Его соперником будет обладатель титулов WBO, WBA, IBF украинец Александр Усик.

Фьюри опубликовал видео, где он работает со своим "пивным пузиком".

Читайте также:

Как троллят Фьюри

Усик изначально в рамках своего троллинга пытался высмеивать Тайсона за внешний вид. Александр называл своего соперника "пузиком". Тайсон, который обычно сам придумывает людям оскорбительные прозвища, обиделся на украинца.

Фьюри никогда не комплексовал по поводу своего внешнего вида, но слова Александра его задели.

Отомстить украинцу Фьюри попытается 18 мая в Саудовской Аравии, когда оба выйдут на поединок.

В своей профессиональной карьере Фьюри выиграл 34 боя, 24 досрочно, один раз свел поединок к ничьей. Горечь поражений Тайсон не знает.

У Усика в карьере 21 победа, 14 досрочных, и он также никогда не проигрывал.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

Шапаренко готов к трансферу — куда "Динамо" продаст игрока

Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану. 

Кварацхелия назвал клуб, в который летом перейдет из "Наполи". 

Мудриком заинтересовались известные клубы — "Челси" может продать игрока.

Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі
супертяжелый вес
профессиональный бокс
украинские боксеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

Розклад ефірів

Всі ефіри