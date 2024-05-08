Усик обратился к украинцам из-за российских ракетных обстрелов — что сказал боксер

Александр Усик во время подготовки к бою с Тайсоном Фьюри. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский спортсмен Александр Усик стал партнером ДТЭК. Сотрудничество одного из самых популярных боксеров мира с компанией признано помочь защитить страну от энергетического кризиса.

Усик обратит внимание других стран цивилизованного мира на ситуацию с ракетными обстрелами Украины, написала в Facebook спикер в сфере коммуникаций Наталья Емченко.

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Россияне нанесли очередной комбинированный обстрел по украинской энергетике. Оккупанты за ночь запустили по территории Украины более 40 ракет. Часть из них достигла цели, что привело к угрозе отключения населения от света.

Александр Усик стал партнером ДТЭК Украина. Фото: Facebook

Усик поможет Украине

Александр Усик в партнерстве с ДТЭК привлечет внимание международных партнеров к тяжелому положению украинской энергосистемы и призвать к срочной технической помощи для возобновления всех украинских энергокомпаний. Детали этого сотрудничества станут известны позже.

"Мы должны пройти следующую зиму, должны выстоять, вместе — потому что россия разрушает ее каждый день и толкает каждый день нам во тьму. Это наша общая битва за свет", — написали в ДТЭК.

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