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Усик обратился к украинцам из-за российских ракетных обстрелов — что сказал боксер

8 мая 2024 17:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик обратился к украинцам из-за российских ракетных обстрелов — что сказал боксер
Александр Усик во время подготовки к бою с Тайсоном Фьюри. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский спортсмен Александр Усик стал партнером ДТЭК. Сотрудничество одного из самых популярных боксеров мира с компанией признано помочь защитить страну от энергетического кризиса. 

Усик обратит внимание других стран цивилизованного мира на ситуацию с ракетными обстрелами Украины, написала в Facebook спикер в сфере коммуникаций Наталья Емченко. 

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Россияне нанесли очередной комбинированный обстрел по украинской энергетике. Оккупанты за ночь запустили по территории Украины более 40 ракет. Часть из них достигла цели, что привело к угрозе отключения населения от света. 

Александр Усик
Александр Усик стал партнером ДТЭК Украина. Фото: Facebook

Усик поможет Украине 

Александр Усик в партнерстве с ДТЭК привлечет внимание международных партнеров к тяжелому положению украинской энергосистемы и призвать к срочной технической помощи для возобновления всех украинских энергокомпаний. Детали этого сотрудничества станут известны позже. 

"Мы должны пройти следующую зиму, должны выстоять, вместе — потому что россия разрушает ее каждый день и толкает каждый день нам во тьму. Это наша общая битва за свет", — написали в ДТЭК. 

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

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война
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Александр Усик
бокс
ДТЭК

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