Усик обратился к украинцам из-за российских ракетных обстрелов — что сказал боксер
Украинский спортсмен Александр Усик стал партнером ДТЭК. Сотрудничество одного из самых популярных боксеров мира с компанией признано помочь защитить страну от энергетического кризиса.
Усик обратит внимание других стран цивилизованного мира на ситуацию с ракетными обстрелами Украины, написала в Facebook спикер в сфере коммуникаций Наталья Емченко.
Россияне нанесли очередной комбинированный обстрел по украинской энергетике. Оккупанты за ночь запустили по территории Украины более 40 ракет. Часть из них достигла цели, что привело к угрозе отключения населения от света.
Усик поможет Украине
Александр Усик в партнерстве с ДТЭК привлечет внимание международных партнеров к тяжелому положению украинской энергосистемы и призвать к срочной технической помощи для возобновления всех украинских энергокомпаний. Детали этого сотрудничества станут известны позже.
"Мы должны пройти следующую зиму, должны выстоять, вместе — потому что россия разрушает ее каждый день и толкает каждый день нам во тьму. Это наша общая битва за свет", — написали в ДТЭК.
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