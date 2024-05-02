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До збірної України не захотіли приїжджати її лідери — що відомо

2 травня 2024 11:47
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Агабекян Карен
редактор
До збірної України не захотіли приїжджати її лідери — що відомо
Збірна України з волейболу. Фото: cev.eu
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чоловіча збірна України з волейболу проведе наступні матчі в ослабленому складі. З різних причин за неї не зможе виступити низка гравців.

Про кадрові проблеми повідомило "Суспільне Спорт".

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Зазначимо, що з 2024 року збірна України виступатиме під керівництвом аргентинця Рауля Лосано, який замінив на тренерському містку Угіса Крастіньша.

Олег Плотницький та Михайло Мельник
Капітан збірної України Олег Плотницький із головою Федерації волейболу України Михайлом Мельником. Фото: PRdU/Олексій Стеценко

Проблеми у збірній України

За словами президента Федерації волейболу України Михайла Мельника, у 2024 році команда не зможе розраховувати на важливих гравців. Перерву від виступів за збірну взяли капітан Олег Плотницький та один із лідерів команди Василь Тупчій.

Також до розташування команди на матчі не прибули гравці "Прометея" Ян Єрещенко, Дмитро Теременко, Горден Брова та Віталій Щитков.

Мельник розповів, що за неприбуття до розташування збірної України без поважної причини гравців дискваліфікують, а їхні клуби оштрафують на 20 тисяч гривень.

Плотницький, який з "Перуджею" став чемпіоном Італії, підтвердив цю інформацію та зазначив, що через відсутність великих турнірів у 2024 році лідерам збірної краще відпочити, а молоді гравці нехай грають.

"Цього року є можливість відпочити — ми граємо лише Золоту Євролігу. На чемпіонат Європи ми кваліфікувалися, на чемпіонат світу теж. Якщо все буде добре, буде Кубок претендентів. Що ще потрібно? До Олімпіади наступного чотири роки. На цю ніяк не потрапляємо". Хлопці мають право відпочити. І це гарна нагода перевірити молодих", — сказав Плотницький.

Нагадаємо, Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі". 

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Тухель знайшов новий клуб перед матчем "Баварії" з "Реалом".

волейбол
збірна України з волейболу
Олег Плотницький
Михайло Мельник

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