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В сборную Украины не захотели приезжать ее лидеры — что известно

2 мая 2024 11:47
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Агабекян Карен
редактор
В сборную Украины не захотели приезжать ее лидеры — что известно
Сборная Украины по волейболу. Фото: cev.eu
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мужская сборная Украины по волейболу следующие матчи проведет в ослабленном составе. Из-за разных причин за нее не сможет выступить ряд игроков.

Об кадровых проблемах сообщило "Суспільне Спорт".

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Отметим, что с 2024 года сборная Украины будет выступать под руководством аргентинца Рауля Лосано, который заменил на тренерском мостике Угиса Крастиньша.

Олег Плотницкий и Михаил Мельник
Капитан сборной Украины Олег Плотницкий с главой Федерации волейбола Украины Михаилом Мельником. Фото: PRdU/Алексей Стеценко

Проблемы в сборной Украины

По словам президента Федерации волейбола Украины Михаила Мельника, в 2024-м году команда не сможет рассчитывать на важных игроков. Перерыв от выступлений за сборную взяли капитан Олег Плотницкий и один из лидеров команды Василий Тупчий.

Также в расположение команды на матчи не прибыли игроки "Прометея" Ян Ерещенко, Дмитрий Теременко, Горден Брова и Виталий Щитков.

Мельник рассказал, что за неприбытие в расположение сборной Украины без уважительной причины игроков дисквалифицируют, а их клубы оштрафуют на 20 тысяч грн.

Плотницкий, который с "Перуджей" стал чемпионом Италии, подтвердил эту информацию и отметил, что из-за отсутствия больших турниров в 2024-м году лидерам сборной лучше отдохнуть, а играют пусть молодые игроки.

"В этом году есть возможность отдохнуть — мы играем только Золотую Евролигу. На чемпионат Европы мы квалифицировались, на чемпионат мира тоже. Если все будет хорошо, будет Кубок претендентов. Что еще нужно? До Олимпиады следующей четыре года. На эту никак не попадаем. Ребята имеют право отдохнуть. И это хорошая возможность проверить молодых", — сказал Плотницкий.

Напомним, Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси". 

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Тухель нашел новый клуб перед матчем "Баварии" с "Реалом".

волейбол
сборная Украина по волейболу
Олег Плотницкий
Михаил Мельник

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