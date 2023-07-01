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Доля фіналу жіночої збірної України з пляжного футболу вирішилась у серії пенальті

1 липня 2023 22:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Доля фіналу жіночої збірної України з пляжного футболу вирішилась у серії пенальті
Україна здобула срібло престижного турніру. Фото: АПФУ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У польському Тарнуві пройшов фінал Європейських ігор 2023 між жіночими збірними України та Іспанії з пляжного футболу. Переможець визначився лише в післяматчевій лотереї.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Перші два періоди зустрічі минули без голів. Іспанія володіла перевагою у володінні м'ячем і частіше пробивала по воротах "синьо-жовтих". Українки частіше створювали гострі нагоди в третій 12-хвилинці та врешті відкрили рахунок. На 35-й хвилині дальнім ударом Анна Шульга поцілила в кут воріт Іспанії.

украина
Збірна України під час виконання гімну. Фото: АПФУ

Перевага України протрималася хвилину ігрового часу. Вже згодом Джесіка Ігуерас відновила паритет і перевела гру на екстратайм. У три додаткові хвилини суперниці знову обмінялися м'ячами. На гол Юлії Костюк іспанки відповіли результативним ударом Андреа Мірон.

Вирішальною стала помилка Кліпаченко

У серії пенальті більше пощастило іспанкам (2:2, пен. 5:3). Вирішальною стала помилка Анастасії Кліпаченко. Іспанки з позначки реалізували всі п'ять ударів та вибороли "золото". Українки отримали срібні нагороди Європейських ігор 2023 року.

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