Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Судьба финала женской сборной Украины по пляжному футболу решилась в серии пенальти arrow

Судьба финала женской сборной Украины по пляжному футболу решилась в серии пенальти

1 июля 2023 22:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Судьба финала женской сборной Украины по пляжному футболу решилась в серии пенальти
Украина завоевала серебро престижного турнира. Фото: АПФУ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В польском Тарнуве прошел финал Европейских игр 2023 года между женскими сборными Украины и Испании по пляжному футболу. Победитель определился только в послематчевой лотерее.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Первые два периода встречи прошли без голов. Испания владела преимуществом во владении мячом и чаще пробивала по воротам "сине-желтых". Украинки чаще создавали острые возможности в третьей 12-минутке и наконец открыли счет. На 35-й минуте дальним ударом Анна Шульга попала в угол ворот Испании.

Украина
Сборная Украины при исполнении гимна. Фото: АПФУ

Преимущество Украины продержалось минуту игрового времени. Уже впоследствии Джессика Игуэрас восстановила паритет и перевела игру в экстратайм. В три дополнительных минуты соперницы снова обменялись мячами. На гол Юлии Костюк испанки ответили результативным ударом Андреа Мирон.

Решающей стала ошибка Клипаченко

В серии пенальти больше повезло испанкам (2:2, пен. 5:3). Решающей стала ошибка Анастасии Клипаченко. Испанки с отметки реализовали все пять ударов и завоевали "золото". Украинки получили серебряные награды Европейских игр в 2023 году.

Напомним, форвард Роман Яремчук сменит "Брюгге" на известный клуб: продолжаются переговоры.

Хавбек Георгий Судаков продолжит карьеру в Италии: им интересуется топ-клуб.

"Манчестер Сити" могут дисквалифицировать из-за нарушения регламента УЕФА.

Жена Роналду показала трогательное общение Криштиану с детьми.

Форвард Харри Кейн передумал переходить в "Баварию" и выбрал другой клуб.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз