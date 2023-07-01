Судьба финала женской сборной Украины по пляжному футболу решилась в серии пенальти

Украина завоевала серебро престижного турнира. Фото: АПФУ

В польском Тарнуве прошел финал Европейских игр 2023 года между женскими сборными Украины и Испании по пляжному футболу. Победитель определился только в послематчевой лотерее.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Первые два периода встречи прошли без голов. Испания владела преимуществом во владении мячом и чаще пробивала по воротам "сине-желтых". Украинки чаще создавали острые возможности в третьей 12-минутке и наконец открыли счет. На 35-й минуте дальним ударом Анна Шульга попала в угол ворот Испании.

Сборная Украины при исполнении гимна. Фото: АПФУ

Преимущество Украины продержалось минуту игрового времени. Уже впоследствии Джессика Игуэрас восстановила паритет и перевела игру в экстратайм. В три дополнительных минуты соперницы снова обменялись мячами. На гол Юлии Костюк испанки ответили результативным ударом Андреа Мирон.

Решающей стала ошибка Клипаченко

В серии пенальти больше повезло испанкам (2:2, пен. 5:3). Решающей стала ошибка Анастасии Клипаченко. Испанки с отметки реализовали все пять ударов и завоевали "золото". Украинки получили серебряные награды Европейских игр в 2023 году.

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