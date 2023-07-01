Україна – Іспанія: коли дивитись фінал Європейських ігор з пляжного футболу серед жінок

Збірна України відзначає вихід у фінал змагань у Кракові. Фото: Facebook/Beachsoccer Association of Ukraine

У суботу, 1 липня, завершується програма турнірів з пляжного футболу на Європейських іграх у Кракові. Чоловіча збірна України о 13:30 за київським часом зіграє за 7-ме місце з командою Польщі. А ось наші дівчата мають шанс стати чемпіонками.

Де та коли дивитись вирішальний матч, в матеріалі Новини.LIVE.

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Протистояти у фінальному двобої українкам буде команда, яка посідає першу сходинку у світовому рейтингу жіночих збірних FIFA/BSWW — збірна Іспанії. Гра розпочнеться о 19:30 за київським часом. Трансляція запланована на телеканалі "Суспільне Спорт".

Жіноча збірна України отримує настанови від тренера Юрія Клименка. Фото: Facebook/Beachsoccer Association of Ukraine

У півфінальному матчі турніру жіноча збірна України дуже якісно у тактичному плані провела гру проти майстерної команди Португалії та переграла суперниць з рахунком 3:1. Серед українок забитими м’ячами відзначились Ірина Дубицька, Юлія Костюк та Марія Тихонова. Іспанія в іншому півфіналі здолала Польщу — 3:2.

Чи буде реванш

Таким чином в України буде шанс взяти реванш за стартовий матч Європейських ігор, коли іспанки були сильніше – 4:6.

Тоді суперниці вже у першому таймі нокаутували наших, зробивши перевагу +3. Проте на початку другої дванадцятихвилинки українки повернулися у гру.

Початок матчу з Іспанією о 19:30. Фото: Facebook/Beachsoccer Association of Ukraine

Спочатку забила Ірина Василюк, а згодом відзначилася і Анастасія Кліпаченко — 2:3. Більш того, Анастасія мала шанс зрівняти рахунок, проте пробила вище воріт. Іспанія відповіла дальнім голом, проте Кліпаченко з другої спроби таки оформила дубль – 3:4.

Суперниці знову гідно відповіли - 5:3 і команди пішли на другу перерву. У третьому таймі іспанки провели надважливий гол – у дев’ятку воріт Анастасії Терех, який і став ключовим. Українки не здавалися і Анна Шульга скоротила відстань до мінус 2.

Але потім Іспанія в серії пенальті перемогла Італію та допомогла Україні вийти у плей-офф.

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