Мудрик не зірка: Алієв не вважає гравця "Челсі" лідером збірної України

Мудрик вдало зіграв з Північною Македонією, але ще не виходив на Євро. Фото: Reuters/Ognen Teofilovski

Ексгравець київського “Динамо” та збірної України Олександр Алієв поділився своєю думкою щодо рівня футболіста "Челсі" Михайла Мудрика. За словами срібного призера молодіжного Євро 2006 той ще не доріс до рівня зірки.

Про це Алієв повідомив в інтерв’ю Sportnews.

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"Руслан Ротань сам собі не ворог, і якщо Мудрик здоровий, готовий грати, то він випустить його на поле з перших хвилин гри. Однак, як себе почуває Мудрик ніхто не знає. Тільки люди, які перебувають у структурі збірної", — розпочав відповідати на питання про Мудрика Олександр.

Мудрику треба заграти у "Челсі": Алієв. Фото: Reuters

А на рахунок зірковості Мудрика, то Алієв його зіркою не вважає.

"Таким, зіркою, зробили його ви – журналісти й кореспонденти насамперед. Мудрик – не зірка і не лідер збірної. Приїхав він у "Челсі" і що? Хіба він грає? Ні, не грає. От коли він заграє в лондонському клубі, почне демонструвати якісну гру високого рівня, от тоді й можна буде називати його зіркою. Не зараз. Нині — він просто футболіст. В нинішній молодіжній збірній я б взагалі нікого не виокремлював, крім Руслана Ротаня. Вважаю, тренер він відмінний", — поділився ветеран збірної.

Різні покоління

Порівнювати сучасну молодіжку з командою, в якій Алієв взяв срібло Чемпіонату Європи, він не захотів. Але команді України побажав вийти у півфінал.

"Наше покоління з Мілевським і нинішнє зовсім різні. Можна було б проводити якісь паралелі, але я просто щиро побажаю команді Петровича пройти далі. Переграти збірну Франції в 1/4 фіналу насамперед. Франція дуже складний суперник, але і в нашої команди класні молоді пацани. Ротань точно налаштує всіх на бій, пояснить тим, хто не розуміє, можливо, важливість цієї гри, а там… будемо вболівати. Вірю, що наші хлопці професіонали, і мотивація в них захмарна", — впевнений Алієв.

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