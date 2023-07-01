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Мудрик не звезда: Алиев не считает игрока "Челси" лидером сборной Украины

1 июля 2023 12:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мудрик не звезда: Алиев не считает игрока "Челси" лидером сборной Украины
Мудрик успешно сыграл с Северной Македонией, но еще не выходил на Евро. Фото: Reuters/Ognen Teofilovski
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Эксигрец киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился своим мнением относительно уровня футболиста "Челси" Михаила Мудрика. По словам серебряного призера молодежного Евро 2006, тот еще не дорос до уровня звезды.

Об этом Алиев сообщил в интервью Sportnews.

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"Руслан Ротань сам себе не враг, и если Мудрик здоров, готов играть, то он выпустит его на поле с первых минут игры. Однако, как себя чувствует, Мудрик никто не знает. Только люди, которые находятся в структуре сборной", — начал отвечать на вопрос о Мудрике Александре.

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Мудрику нужно сыграть в "Челси": Алиев. Фото: Reuters

А насчет звездности Мудрика, то Алиев его звездой не считает.

"Такой звездой сделали его вы — журналисты и корреспонденты в первую очередь. Мудрик — не звезда и не лидер сборной. Приехал он в "Челси" и что? Разве он играет? Нет, не играет. Вот когда он заиграет в лондонском клубе, начнет? Демонстрировать качественную игру высокого уровня, вот тогда и можно будет называть его звездой. Не сейчас. Сейчас — он просто футболист. В нынешней молодежной сборной я бы вообще никого не выделял, кроме Руслана Ротаня. Считаю, тренер он отличный", — поделился ветеран сборной.

Различные поколения

Сравнивать современную молодежку с командой, где Алиев взял серебро Чемпионата Европы, он не захотел. Но команде Украины он пожелал выйти в полуфинал.

"Наше поколение с Милевским и нынешнее совсем разные. Можно было бы проводить какие-то параллели, но я просто искренне пожелаю команде Петровича пройти дальше. Переиграть сборную Франции в 1/4 финала в первую очередь. Франция очень сложный соперник, но и у нашей команды классные молодые пацаны" "Ротань точно настроит всех на бой, объяснит тем, кто не понимает, возможно, важность этой игры, а там... будем болеть. Верю, что наши ребята профессионалы, и мотивация у них заоблачная", — уверен Алиев.

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