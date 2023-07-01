Украина – Испания: когда смотреть финал Европейских игр по пляжному футболу среди женщин

Сборная Украины отмечает выход в финал соревнований в Кракове. Фото: Facebook/Beachsoccer Association of Ukraine

В субботу, 1 июля, завершается программа турниров по пляжному футболу на Европейских играх в Кракове. Мужская сборная Украины в 13:30 по киевскому времени сыграет за 7 место с командой Польши. А вот наши девушки имеют шанс стать чемпионками.

Где и когда смотреть решающий матч в материале Новини.LIVE.

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Противостоять в финальном поединке украинкам будет команда, которая занимает первое место в мировом рейтинге женских сборных FIFA/BSWW — сборная Испании. Игра начнется в 19:30 по Киеву. Трансляция запланирована на телеканале "Суспільне спорт".

Женская сборная Украины получает указания от тренера Юрия Клименко. Фото: Facebook/Beachsoccer Association of Ukraine

В полуфинальном матче турнира женская сборная Украины очень качественно в тактическом плане провела игру против мастерской команды Португалии и обыграла соперниц со счетом 3:1. Среди украинок забитыми мячами отличились Ирина Дубицкая, Юлия Костюк и Мария Тихонова. Испания в другом полуфинале одолела Польшу — 3:2.

Будет ли реванш

Таким образом, у Украины будет шанс взять реванш за стартовый матч Европейских игр, когда испанки были сильнее — 4:6.

Тогда соперницы уже в первом тайме нокаутировали наших, сделав преимущество +3. Однако в начале второй двенадцатиминутки украинки вернулись в игру.

Начало матча с Испанией в 19.30. Фото: Facebook/ Beachsoccer Association of Ukraine

Сначала забила Ирина Василюк, а затем отличилась и Анастасия Клипаченко — 2:3. Более того, Анастасия имела шанс сравнять счет, однако пробила повыше ворот. Испания ответила дальним голом, однако Клипаченко со второй попытки оформила дубль — 3:4.

Соперницы снова достойно ответили — 5:3 и команды ушли на второй перерыв. В третьем тайме испанки провели сверхважный гол — в девятку ворот Анастасии Терех, который и стал ключевым. Украинки не сдавались и Анна Шульга сократила расстояние до минус 2.

Но затем Испания в серии пенальти победила Италию и помогла Украине выйти в плей-офф.

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