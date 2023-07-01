Хижняк забезпечив собі медаль Європейських ігор

Українець переміг італійця в півфіналі. Фото: ФБУ

Український боксер Олександр Хижняк переміг у півфіналі Європейських Ігор у категорії до 80 кг та отримав шанс поборотися за золото. Раніше він вже отримав путівку на Олімпіаду.

Подробиці виступу українця в матеріалі Новини.LIVE

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У півфіналі українець упевнено переміг представника Італії Сальваторе Кавальяро, якого Хижняк уже перемагав на минулих Європейських Іграх. У всіх трьох раундах усі судді віддали перевагу Хижняку, тож фінальний рахунок 5:0.

Перед цим Олександр нокаутував грузина Георгія Кушиташвілі до 1/16 фіналу, до 1/8 перебоксував з рахунком 5:0 грека Михайла Цамалідіса, а у чвертьфіналі побив ірландця Келіна Кессіді.

Олександр став єдиним українцем, кому вдалося пробитися до фіналу у змаганнях з боксу. У фіналі, який відбудеться у суботу, 1 липня, Олександр Хижняк зустрінеться із хорватом Габріелем Веочичем.

Раніше вихід до півфіналу вже забезпечив Хижняку олімпійську ліцензію Ігор-2024.

Додамо, що на Європейських іграх скасовували протести, і апелювати рішення суддів не можна.

"Я вважаю, що це не правильно, дивлячись на такі бої, як у Замотаєва, Захарєєва, Басанець, Коб та Охрей, це просто жах якийсь. Перевіривши суддів, які працюють на Європейських іграх, 13 з них працювали на чемпіонатах світу серед чоловіків в Узбекистані та серед дівчат в Індії. Тому, можна зробити висновки, що IBA і тут мала вплив на визначення переможців. Але правда завжди перемагає, рано чи пізно, і все обовʼязково буде добре, бо правда за нашою країною і спортсменами", – говорить президент федерації боксу України Кирило Шевченко.

Україна входить до Топ-3

Додамо, що Україна продовжує триматися у Топ-3 загального медального рейтингу, маючи в активі 19 золотих нагород з 36 усього. На четвертому місці Німеччина, в якої на 5 золотих менше, але загально 47. Стільки ж перших місць, як в України й в Іспанії, але всього цілих 49. Лідирує Італія, в якої 79 медалей та 24 золота.

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