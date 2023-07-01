Хижняк обеспечил себе медаль Европейских игр

Украинец победил итальянца в полуфинале. Фото: ФБУ

Украинский боксер Александр Хижняк победил в полуфинале Европейских Игр в категории до 80 кг и получил шанс сразиться за золото. Ранее он уже получил путевку на Олимпиаду.

Подробности выступления украинца в материале Новини.LIVE.

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В полуфинале украинец уверенно победил представителя Италии Сальваторе Кавальяро, которого Хижняк побеждал на прошлых Европейских Играх. Во всех трех раундах все судьи предпочли Хижняку, так что финальный счет 5:0.

Перед этим Александр нокаутировал грузина Георгия Кушиташвили в 1/16 финала, в 1/8 перебоксировал со счетом 5:0 грека Михаила Цамалидиса, а в четвертьфинале побил ирландца Келина Кэссиди.

Александр стал единственным украинцем, кому удалось пробиться в финал в соревнованиях по боксу. В финале, который состоится в субботу, 1 июля, Александр Хижняк встретится с хорватом Габриэлем Веочичем.

Ранее выход в полуфинал уже обеспечил Хижняку олимпийскую лицензию Игр-2024.

Добавим, что на Европейских играх отменяли протесты и апеллировать решения судей нельзя.

"Я считаю, что это не правильно, глядя на такие бои, как у Замотаева, Захареева, Басанец, Коб и Охрей, это просто ужас какой-то. Проверив судей, работающих на Европейских играх, 13 из них работали на чемпионатах мира среди мужчин в Узбекистане и среди девушек в Индии. Поэтому можно сделать выводы, что IBA и здесь имела влияние на определение победителей. Но правда всегда побеждает, рано или поздно, и все обязательно будет хорошо, потому что правда за нашей страной и спортсменами", — говорит президент федерации бокса Украины Кирилл Шевченко.

Украина входит в Топ-3

Добавим, что Украина продолжает держаться в Топ-3 общего медального рейтинга, имея в активе 19 золотых наград из 36 всего. На четвертом месте Германия, у которой на 5 золотых меньше, но в общей сложности 47. Столько же первых мест, как в Украине и в Испании, но всего целых 49. Лидирует Италия, у которой 79 медалей и 24 золота.

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