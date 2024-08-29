Шахтар зворушливо звернувся до вболівальників через Донбас Арену

"Донбас Арена" у Донецьку. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Рівно 15 років тому у Донецьку відбулося урочисте відкриття стадіону "Донбас Арена", який став домівкою для місцевого "Шахтаря". До весни 2014 року він вважався однією з найкращих спортивних споруд Європи.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін звернувся до вболівальників "гірників" з приводу 15-річчя стадіону, повідомляє "Терикон".

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Офіційне відкриття "Донбас Арени" відбулось 29 серпня 2009 року. "Шахтар" витратив на будівництво стадіону 400 млн доларів. Ця арена стала однією з візитівок України. Але вже десять років на стадіоні не відбуваються спортивні події. Він перебуває в окупації, як і весь Донецьк.

Стадіон "Донбас Арена" у Донецьку. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що у "Шахтарі" сказали про "Донбас Арену"

Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін привітав уболівальників команди та заявив, що будівництво стадіону стало одним із наймасштабніших проєктів у його житті. Для нього "Донбас Арена" залишилася місцем перемог "Шахтаря" та гордістю всієї України.

"Донбас Арена" — це символ українського Донбасу, стадіон, де грали десятки команд із багатьох країн Європи, де проходили матчі Євро-2012, де виступала збірна України та лунав наш гімн та піднімався наш прапор. З днем ​​народження, найкращий стадіон світу! Бажаю одного — якнайшвидшого повернення!" — написав Палкін.

Знаменитий м'яч біля "Донбас Арени". Фото: пресслужба "Шахтаря"

В акаунті "гірників" у соціальній мережі також з'явилося зворушливе фото з підписом "Після перемоги зустрінемося біля м'яча".

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