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Донбасс Арене 15 лет — Шахтер обратился к болельщикам

29 августа 2024 18:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Шахтер трогательно обратился к болельщикам из-за Донбасс Арены
"Донбасс Арена" в Донецке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Валерий Ковалевич - Редактор

Ровно 15 лет назад в Донецке состоялось торжественное открытие стадиона "Донбасс Арена", который стал домом для местного "Шахтера". До весны 2014 года он был одним из лучших спортивных сооружений Европы.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин обратился к болельщикам "горняков" по поводу 15-летия стадиона, сообщает "Террикон". 

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Официальное открытие "Донбасс Арены"  состоялось 29 августа 2009 года. "Шахтер" потратил на строительство стадиона 400 млн долларов. Эта арена стала одной из визитных карточек Украины. Но уже десять лет на стадионе не проходят спортивные события. Он находится в оккупации, как и весь Донецк. 

Донбасс Арена
Стадион "Донбасс Арена" в Донецке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что в "Шахтере" сказали о "Донбасс Арене"

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин поздравил болельщиков команды и заявил, что строительство стадиона стало одним из самых масштабных проектов в его жизни. Для него "Донбасс Арена" осталась местом побед "Шахтера" и гордостью всей Украины.

"Донбасс Арена" — это символ украинского Донбасса, стадион, где играли десятки команд из многих стран Европы, где проходили матчи Евро-2012, где выступала сборная Украины и раздавался наш гимн и поднимался наш флаг. С днем ​​рождения, лучший стадион мира! Желаю одного — скорейшего возвращения!" — написал Палкин.

Донбасс Арена
Знаменитый мяч возле "Донбасс Арены". Фото: пресс-служба "Шахтера"

В аккаунте "горняков" в социальной сети также появилось трогательное фото с подписью "После победы встретимся возле мяча"

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

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спорт футбол ФК Шахтер Донецк Сергей Палкин Донбасс Арена

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