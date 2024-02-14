Футболіст "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Український форвард каталонської "Жирони" Артем Довбик пропустив тренування клубу. Однією з причин може бути травма.

Раніше гравець мав проблеми з коліном, через які він пропустив матч з "Реал Сосьєдадом", але відновився до матчу з "Реалом", повідомив портал Comuniate.

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За інформацією джерела, Довбик був відсутній на тренуванні "Жирони" і зараз невідомо, коли футболіст повернеться до команди.

Причиною відсутності 26-річного футболіста може бути травма, рішення тренерського штабу з надання відпочинку та особисті причини.

Можливо, це через матч із "Реалом", до якого гравець повернувся раніше на поле, не залікувавши повністю пошкодження. У грі з мадридцями Артем був одним із найгірших гравців на полі.

Цього сезону Довбик у 25 матчах за "Жирону" забив 14 голів та сім гольових передач.

"Жирона" у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії йде на другому місці з відставанням у п'ять балів від мадридського "Реала".

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