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Довбик отсутствовал на тренировке Жироны

14 февраля 2024 11:15
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Агабекян Карен
редактор
Довбик отсутствовал на тренировке Жироны
Футболист "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард каталонской "Жироны" Артем Довбик пропустил тренировку клуба. Одной из причин может быть травма.

Ранее у игрока были проблемы с коленом, из-за которых он пропустил матч с "Реал Сосьедадом", но восстановился к матчу с "Реалом", сообщил портал Comuniate.

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По информации источника, Довбик отсутствовал на тренировке "Жироны" и сейчас неизвестно, когда футболист вернется в расположение команды.

Причиной отсутствия 26-летнего футболиста может быть травма, решение тренерского штаба по предоставлению отдыха, и личные причины.

Возможно, игрок из-за матча с "Реалом" мог вернуться раньше на поле, не залечив полностью повреждение. В игре с мадридцами Артем был одним из худших игроков на поле.

В текущем сезоне Довбик в 25 матчах за "Жирону" забил 14 голов и сделал семь голевых передач.

"Жирона" в турнирной таблице чемпионата Испании идет на втором месте с отставанием в пять балло от мадридского "Реала".

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футбол
Артем Довбик
Жирона
украинские легионеры (футбол)

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